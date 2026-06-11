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Christian Streich, langjähriger Trainer des SC Freiburg, verstärkt die Expertenriege des ZDF während der WM

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Christian Streich, langjähriger Trainer des SC Freiburg, verstärkt die Expertenriege des ZDF während der WM
Christian StreichZDFWM
📆11/06/2026 20:52:00
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Christian Streich, langjähriger Trainer des SC Freiburg, verstärkt die Expertenriege des ZDF während der WM. Er ergänzt die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer, die Weltmeister von 2014, sowie Fritzy Kromp, Trainerin des Frauen-Bundesliga-Teams von Werder Bremen. Streich ist erstmals in einem solchen Job tätig. Er verbrachte zwei Jahre in der Pause und hat währenddessen Fahrradreparieren gelernt, eine Fahrradreise unternommen und Bücher gelesen. Er hat auch mal Bücher vorgestellt und an Literaturfestivals teilgenommen. Streich ist bekannt für seine klaren Worte und seine klare Haltung zu Themen, die über den Fußball hinausgehen. In den letzten Jahren nutzte er häufig die obligatorische Pressekonferenz vor einem Spiel für tiefgehende Monologe und große Debatten.

Christian Streich , langjähriger Trainer des SC Freiburg, verstärkt die Expertenriege des ZDF während der WM. Er ergänzt die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer , die Weltmeister von 2014, sowie Fritzy Kromp , Trainer in des Frauen-Bundesliga-Teams von Werder Bremen.

Streich ist erstmals in einem solchen Job tätig. Er verbrachte zwei Jahre in der Pause und hat währenddessen Fahrradreparieren gelernt, eine Fahrradreise unternommen und Bücher gelesen. Er hat auch mal Bücher vorgestellt und an Literaturfestivals teilgenommen. Streich ist bekannt für seine klaren Worte und seine klare Haltung zu Themen, die über den Fußball hinausgehen.

In den letzten Jahren nutzte er häufig die obligatorische Pressekonferenz vor einem Spiel für tiefgehende Monologe und große Debatten

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