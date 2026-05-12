Der langjährige Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, wird die Expertenriege um Per Mertesacker und Christoph Kramer bei ZDF verstärken. Streich ist bekannt für seine erfolgreiche Arbeit beim SC Freiburg und seine klare Haltung zu Themen, die über den Fußball hinausgehen.

Bis kommenden Donnerstag (21. Mai) müssen die Fans der deutschen Fußball- Nationalmannschaft noch warten, ehe Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Aufgebot für die WM-Spiele bekannt gegeben hat.

Die übertragenden deutschen TV-Sender haben ihre WM-Kader hingegen schon preisgegeben. Am Dienstag überraschte das ZDF mit einer weiteren Nominierung: Christian Streich, der langjährige Trainer des SC Freiburg, wird die Expertenriege um Per Mertesacker und Christoph Kramer, die Weltmeister von 2014, sowie Fritzy Kromp, Trainerin des Frauen-Bundesliga-Teams von Werder Bremen, verstärken. Damit ist dem ZDF ein Coup gelungen – auch mit Blick auf die prominent aufgestellte Konkurrenz.

MagentaTV, das die Rechte an allen 104 WM-Spielen besitzt, setzt auf das Weltmeister-Duo/Mats Hummels und auf Erfolgscoach Jürgen Klopp. Die ARD u.a. auf Bastian Schweinsteiger, ebenfalls Weltmeister von 2014





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