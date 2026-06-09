Christian Titz: Privatleben und Fußballstress

Der Trainer von Hannover 96 hat harte Tage hinter sich. Neben dem Fußballstress trug er auch private Sorgen mit sich herum. Sein Sohn Jan-Luca ging es nicht gut und hatte Fieberschübe. Christian Titz engagiert sich ehrenamtlich für den Verein Rheumakinder e.V. und ist seit 2018 Schirmherr des Vereins. Regelmäßig startet er Spendenaktionen, veranstaltet Spendenläufe. Der Fußballlehrer sagt: Rheuma ist eine heimtückische Krankheit und sie kann oftmals erst sehr spät festgestellt werden. Das Krankheitsbild ist so facettenreich. Deshalb ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen.

Christian Titz hat harte Tage hinter sich. Der Trainer von Hannover 96 verpasste mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die 2. Liga . Anschließend wurde er von Aufsichtsratsboss Martin Kind deutlich angezählt.

Was jetzt erst bekannt wurde: Neben dem Fußballstress trug Titz auch private Sorgen mit sich herum. Sohn Jan-Luca ging es nicht gut. Das hat Titz junior jetzt selbst verraten. Er hatte Fieberschübe und fehlte daher bei den letzten Spielen.

In einem Urlaubs-Vlog auf YouTube erzählt er, dass er oft krank war und seit Monaten mit Fieberschüben zu kämpfen hat. Auch vor der Anreise in den Mallorca-Urlaub hatte er noch Fieber, aber jetzt geht's ihm besser. Christian Titz engagiert sich ehrenamtlich für den Verein Rheumakinder e. V. und ist seit 2018 Schirmherr des Vereins.

Regelmäßig startet er Spendenaktionen, veranstaltet Spendenläufe. Der Fußballlehrer sagt: Rheuma ist eine heimtückische Krankheit und sie kann oftmals erst sehr spät festgestellt werden. Das Krankheitsbild ist so facettenreich. Deshalb ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen.

Auf Mallorca tankt der 96-Trainer mit Ehefrau Sabrina, Sohn Jan-Luca und Tochter Mia die Kraft für die neue Saison. Jan-Luca sagt auf YouTube, dass sie mit der ganzen Familie da sind, die Zeit genießen und hoffen, dass sie nächste Saison aufsteigen. Mit dabei ist auch Kumpel Pelu Reutershahn, Sohn von Kölns Co-Trainer Armin Reutershahn. Der Trainingsstart in Hannover ist am 23.

Juni. An den ersten zwei Tagen stehen Medizinchecks und Leistungstests auf dem Programm. Die erste Trainingseinheit am 25. Juni ist öffentlich.

Bisher sind drei Testspiele fix: am 1. Juli in Pattensen, am 4. Juli in Ramlingen und am 7. Juli gegen Phönix Lübeck.

Vom 17. bis 24. Juli fährt Titz mit seiner Mannschaft ins Trainingslager nach Iserlohn





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