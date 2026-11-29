Im letzten Jahr hat Dänemark die Adoption Erwachsener rechtlich erleichtert. Einer von ihnen ist Christian Thorup Børjesson, der nun mit 38 von seiner Pflegefamilie adoptiert wurde.

berichtet, kam die Antwort des damals 38-Jährigen nach einem kurzen Moment: „Ja“. Kurz darauf stellten sie den offiziellen Antrag, und die Adoption wurde genehmigt. Christian kam mit vier Jahren als verunsicherter Pflegejunge aus einemzu Bente und Jes.

Dem dänischen Radiosender sagt Christian: „Ich bekam ein Zuhause, in dem ich wirklich dazugehörte. Ich war kein Projekt oder eine Aufgabe. Deshalb sage ich bis heute: Ihr seid meine Familie. Ihr könntet gar nichts anderes sein.

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“ Zur Familie gehörte er also längst, doch die Adoption veränderte etwas: Bente nennt es eine Liebe, die man stärker spürt. Wie die Adoptionsberaterin Kristine Kim Nielsen dem Radio sagt, endet die Sehnsucht nach Zugehörigkeit nicht mit dem Erwachsenwerden.