Christian Wolf und More Nutrition: Kontroverse um behindertenfeindlichen Black-Friday-Werbeclip

Fitness-Influencer Christian Wolf löst mit einem Werbeclip für More Nutrition Empörung aus. Die Nachahmung einer Gehbehinderung zur Black-Friday-Werbung wird von Kritikern als diskriminierend gewertet.

Der deutsche Fitness-Influencer Christian Wolf steht seit Kurzem massiv in der Kritik. Anlass für die heftigen Debatten ist ein Werbevideo für seine Marke More Nutrition, das während der Black-Friday-Verkaufsaktionen veröffentlicht wurde. In der Produktion ahmt der 31-Jährige eine Gehbehinderung nach, was in den sozialen Medien auf massive Ablehnung stößt, während Wolf das Vorhaben selbst als humorvoll einstuft.

Der Werbeclip und die sofortige Reaktion

Das Video zeigt Christian Wolf, wie er auf den Knien durch seine Wohnung krabbelt und dabei Produkte in einen Einkaufskorb legt. Der Begriff behindert wird dabei sowohl im Ton als auch im eingeblendeten Text zensiert, was der Ersteller als Versuch zur Abschwellung der Kritik deutet. Dennoch empörte sich die Community sofort über den Inhalt. Viele Nutzer sahen darin eine Grenze, die nicht überschritten werden darf, insbesondere da Wolf bereits bekannt dafür ist, mit provokanten Statements Aufmerksamkeit zu generieren.

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Die negativen Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Kommentatoren wiesen darauf hin, dass es zwar bereits diskussionswürdige Werbekampagnen zu diesem Thema gab, dieser spezifische Clip jedoch eine neue Qualität der Belustigung darstelle. Für viele Beobachter wirkt die Nachahmung einer körperlichen Einschränkung nicht als ironischer Bruch, sondern als direkte Abwertung. Die Kontroverse zeigt deutlich, wie unterschiedlich die Grenzen zwischen Humor und Diskriminierung in der digitalen Wahrnehmung gezogen werden.

Kritik von Betroffenen und Sichtweisen

Die Kritik kam vor allem von Personen, die sich mit der Thematik beruflich oder privat auseinandersetzen müssen. Geraldine Deru, deren Alter nicht spezifiziert ist, übt scharfe words gegen das Verhalten. Sie betont, dass Werbung sehr wohl möglich sei, ohne dabei Menschen mit Behinderungen zum Spottniveau herabzustufen. Ihre Argumentation verdeutlicht, dass die Absicht des Erstellenders nicht immer der wahrgenommenen Wirkung entspricht.

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Noch direkter äußert sich die Influencerin Saro, die 30 Jahre alt ist und im Jahr 2023 durch die Castingshow The Bachelorette bekannt wurde. Saro lebt mit der Realität des Angelman-Syndroms in ihrem Alltag, da ihr Sohn an dieser seltenen genetischen Erkrankung leidet, die sowohl die geistige als auch die motorische Entwicklung beeinträchtigt. Für sie ist die Kritik an Wolf berechtigt. Sie verweist darauf, dass nur weil eine Person oder ihr Kind nicht betroffen ist, dies kein Freibrief sei, sich über solche Themen lustig zu machen. Diese Perspektive unterstreicht die emotionale Dimension, die hinter der reinen Content-Produktion steht.

Der Hintergrund und die Beziehung zu Romina Palm

Christian Wolfs Markenidentität als Fitness-Unternehmer ist eng mit der Vermarktung von Proteinpulvern und Nahrungsergänzungsmitteln verknüpft. Doch seine öffentliche Präsenz ist wiederholt von Kontroversen geprägt. Bereits zuvor geriet er in die Schlagzeilen, als er abwertende Kommentare gegenüber einer Kritikerin äußerte und öffentlich Angriffe auf eine Journalistin startete. Diese Vorfälle deuten auf ein wiederkehrendes Muster in seinem Auftreten hin, bei dem provokante Grenzüberschreitungen scheinbar kalkulierter Bestandteil seiner Strategie sind.

Parallel zu diesen beruflichen Turbulenzen entwickelt sich auch sein privates Leben weiter. Seit dem Herbst 2023 ist Christian Wolf mit der Model- und Influencerin Romina Palm zusammen. Das Paar lernte sich über gemeinsame Freunde in der Stadt Köln kennen. Die Beziehung scheint stabil zu verlaufen, da Wolf Romina Palm im April 2025 einen Heiratsantrag machte. Diese privaten Meilensteine stehen in auffälligem Kontrast zu den öffentlichen Reibereien, die ihn derzeit umgeben.

Die Antwort von Christian Wolf

Auf die wachsende Kritik reagierte Christian Wolf mit einem eigenen Statement-Video. In diesem erklärt er, dass er das Wort bewusst zensierte, um den Humor abzuschwächen. Er räumt ein, dass seine Art möglicherweise mit der Zeit gehen muss. Gleichzeitig behauptet er, dass er das Verhalten persönlich einfach als lustig empfindet. Er gibt zu, dass die Wahrnehmung der Zuschauer hiervon abweichen mag, vertritt aber weiterhin seine Position. Ob er seine Strategien tatsächlich ändern wird, bleibt abzuwarten. Die deutliche Kritik an seinem Werbeclip hat jedoch gezeigt, dass solche Aktionen hohe Risiken für die Markenreputation von More Nutrition bergen.