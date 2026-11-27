Mit Proteinpulver schuf Christian Wolf einen Milliardenkonzern. 2023 stieg er operativ aus, wirkt aber dennoch wie das Gesicht der Marke. Kann More Nutrition nicht ohne Wolf – oder umgekehrt?

Christian Wolf: Wirbt auf seinen Kanälen nahezu täglich für More-Nutrition-Produkte. Christian Wolf sitzt angeschnallt im Auto. Er fährt nicht selbst, hat etwas mitzuteilen: „Habt ihr einen Freund oder eine Freundin, der oder die sehr gerne More-Produkte nutzt und der oder die gerne exklusiv neue Produkte vorab hätte?

“ fragt Wolf in die„Wenn ja, dann solltet ihr dieses Video jetzt an die Person schicken. Denn ich habe gerade abgeklärt, dass zu einem neuen Produkt von More, das zur Black Week kommen wird und quasi eine Weiterentwicklung des Iced Coffees ist, dass wir dieses Produkt an 300 Leute aus der Community vorab schicken werden.

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“ Wolf stellt keine Bedingungen, aber wer die besten Videos dazu mache, habe die Chance auf eine Kooperation mit More und Tiktok. Videos wie dieses sind für Christian Wolf und seine 1,9 Millionen Tiktok- und 1,7 Millionen Instagram-Follower Alltag. 2017 hat er More mit aufgebaut und zum Milliardenkonzern The Quality Group geformt.die Mehrheit. Wolf hält 7,8 Prozent an der Holding über dem Konzern und ist damit nach CVC der größte Anteilseigner.