Christian Wolff: Das Leben nach Forsthaus Falkenau und aktuelle Karriere

Christian Wolff spielte 17 Jahre den Förster. Hier erfahren Sie Details zu seiner Biografie, seinem Ausstieg 2006 und seinen aktuellen Projekten.

Christian Wolff, der durch die Rolle des verwitweten Försters Martin Rombach in der ZDF -Serie " Forsthaus Falkenau" zu einer nationalen Ikone des deutschen Fernsehens wurde, lebt heute zurückgezogen in Aschau im Chiemgau. Nach seinem Ausstieg aus der erfolgreichen Serie im Jahr 2006 hat sich der gebürtige Berliner zwar seltener vor der Kamera gezeigt, ist aber weiterhin als Schauspieler tätig und kehrt in regelmäßigen Abständen in diverse Krimi-Formate und Theaterinszenierungen zurück.

Frühe Karriere und internationaler Durchbruch

Die filmische Laufbahn von Christian Wolff, der 1938 in Berlin zur Welt kam, begann bereits in den späten 1950er-Jahren nach seinem Schauspielstudium an der Max-Reinhardt-Schule in West-Berlin zwischen 1955 und 1957. Sein Debüt gab er 1957 in dem Kinofilm "Anders als du und ich", einer Produktion, die aufgrund ihres sensiblen Themas um die Kriminalisierung homosexueller Neigungen nach Paragraph 175 für große Brisanz sorgte. Unter der Regie von Veit Harlan, dessen Name durch NS-Propagandafilme belastet ist, erhielt Wolff die Rolle eines jungen Mannes, dem homosexuelle Veranlagung vorgeworfen wird, was den Film zu einem historischen Meilenstein machte.

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Seinen ersten großen internationalen Erfolg feierte Christian Wolff 1959 mit der Hauptrolle im Drama "Verbrechen nach Schulschluss". In dieser Geschichte spielt er einen Kleinkriminellen, der zu Unrecht wegen Mordes inhaftiert ist. Die Leistung brachte ihm den Kritikerpreis auf dem Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián ein und etablierte ihn als talentierten Darsteller, der sowohl im Kino als auch im Fernsehen zwischen den Genres wechseln konnte. In den darauffolgenden Jahren folgten zahlreiche weitere Kinorollen, bevor er in den 1970er-Jahren vermehrt auf das Fernsehen setzte.

Jahre als Martin Rombach in der ZDF-Serie

Den Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung von Christian Wolff markierte die Rolle des Försters Martin Rombach in der ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau", die 1989 ihre Premiere feierte. Die Handlung um den Witwer, der mit seiner Familie in den fiktiven Ort Küblach im Bayerischen Wald zog, diente später als Blaupause für die Serie "Der Bergdoktor". Wolff verkörperte den Protagonisten über einen Zeitraum von 17 Jahren und erschien in insgesamt 220 Folgen, was maßgeblich zum enormen Erfolg und zur hohen Popularität der Sendung beitrug. Die Serie zeigte persönliche und berufliche Dramen in der ländlichen Idylle, die ein breites Publikum ansprachen.

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Am Ende der 1980er- und während der 1990er-Jahre profitierte "Forsthaus Falkenau" von einem starken Publikumserfolg, der sich mit Serien wie "Die Schwarzwaldklinik" oder "Ich heirate eine Familie" teilte. Christian Wolff prägte die Figur des Martin Rombach bis zu seinem Ausstieg im Jahr 2006 maßgeblich. Sein plötzlicher Ausstieg wurde durch einen Herzinfarkt verursacht, der ihn zwang, beruflich kürzer zu treten und das hohe Pensum der Serienproduktion nicht weiter aufrechtzuerhalten. Seine Nachfolge trat Hardy Daniel Krüger an, der die Rolle des Försters übernahm.

Späte Karrierephasen und aktuelle Projekte

Obwohl die Serie "Forsthaus Falkenau" nach dem Ausstieg von Christian Wolff noch bis 2013 mit neuen Folgen auf Sendung war, beendete der Schauspieler damit sein Engagement. Eine vollständige Rückzug von der Schauspielerei erfolgte jedoch nicht. In den Jahren nach 2006 war Christian Wolff weiterhin in verschiedenen Produktionen aktiv. So war er beispielsweise in unterschiedlichen "SOKO"-Formaten als Gastdarsteller zu sehen und spielte in ZDF-Krimis wie "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer".

Im Jahr 2016 übernahm Christian Wolff eine Rolle als Bankdirektor im Kinofilm "Hannas schlafende Hunde", bei dessen Premiere er an der Seite seiner dritten Ehefrau Marina auftrat. Diese öffentliche Präsenz zeigte, dass er trotz seines Alters und seiner zurückgezogenen Lebensweise in Aschau im Chiemgau nicht vollständig im Ruhestand ist. Auch 2024 gab es Bühnenadaptionen, in denen er erneut auftrat, was bestätigt, dass er seine künstlerische Tätigkeit nicht ganz beendet hat, sondern sie an ein ruhigeres Tempo angepasst hat.