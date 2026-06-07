Christians Eriksen erleidet erneuten Zusammenbruch im Freundschaftsspiel

Der dänische Fußballstar Christian Eriksen (34) ist beim Freundschaftsspiel gegen die Ukraine in der 65. Minute zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall weckt schlimme Erinnerungen an seinen Herzstillstand bei der EM 2021. Die Ursache des erneuten Kollapses ist noch unklar, weitere Untersuchungen laufen. Der dänische Verband bestätigte, dass Eriksen bei Bewusstsein ist.

Die dramatische Wiederholung eines_alarmierenden Vorfalls erschüttert die Fußballwelt erneut. Der dänische Starspieler Christian Eriksen ist während eines Freundschaftsspiels seiner Nationalmannschaft gegen die Ukraine in Odense in der 65.

Spielminute plötzlich zusammengebrochen. Der 34-jährige Mittelfeldakteur griff sich an die Brust, sank zu Boden und musste das Feld auf eigenem Wunsch verlassen. Begleitet von seiner Ehefrau Sabrina Kvist Jensen wurde er umgehend in einen Krankenwagen und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der dänische Fußballverband DBU bestätigte zunächst, dass Eriksen bei Bewusstsein sei und sich den Umständen entsprechend gut fühle, was nur eine vorläufige Entwarnung darstellte.

Dennoch löste der Vorfall sofort schlimmste Erinnerungen und große Besorgnis aus, weil er exakt dem Zusammenbruch während der EM 2021 glich, bei dem Eriksen einen Herzstillstand erlitten hatte. Der fatale Zwischenfall vom 12. Juni 2021 während der EM-Partie Dänemark gegen Finnland in Kopenhagen ist unauslöschlich in der Erinnerung aller Fußballfans verankert. In der 42.

Minute brach der damals 24-Jährige ohne Fremdeinwirkung auf dem Rasen zusammen. Sein Herz setzte aus, er war bewusstlos und musste noch auf dem Spielfeld durch die medizinischen Einsatzkräfte wiederbelebt werden. Die schockierenden Szenen, wie seine Teamkollegen einen schützenden Kreis um ihn bildeten und Kapitän Simon Kjaer sich rührend um die ebenfalls am Rand um ihr Leben bangende Ehefrau kümmerte, gingen um die Welt. Nach stundenlanger, intensiver Behandlung im Krankenhaus kam die erlösende Nachricht: Eriksen überlebte.

Mannschaftsarzt Morten Boesen bestätigte einen Tag später, dass es dem Spieler den Umständen entsprechend gut gehe. Der sportliche und emotionale Schock war jedoch immens. Nach dem Überlebenskampf musste sich Eriksen einem medizinischen Eingriff unterziehen: Ihm wurde ein implantiertes cardioverter Defibrillator (ICD) eingesetzt, der bei gefährlichen Herzrhythmusstörungen automatisch einen elektrischen Schock abgeben kann. Da das Spielen mit einem solchen Gerät in der italienischen Serie A verboten ist, musste er seinen Vertrag bei Inter Mailand auflösen.

Nach einer Reha-Phase und intensiver Überprüfung seiner Herzgesundheit feierte er im Februar 2022 sein beeindruckendes Comeback bei Brentford in der Premier League, wo das Spielen mit ICD unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist. Sein Weg zurück wurde als Wunder und als Zeichen der Hoffnung gefeiert. Im Gespräch mit Medien verarbeitete Eriksen die traumatischen Erlebnisse und äußerte eine neue, bescheidene Sicht auf Leben und Karriere: Die Zeit zu genießen und nur das zu tun, was Freude bereitet.

Sein erneuter Zusammenbruch nun in Odense, nur wenige Tage vor dem fünften Jahrestag des ersten Vorfalls, wirft erneut drängende Fragen auf. Die Ursache für den erneuten Kollaps ist noch unklar; weitere gründliche Untersuchungen im Krankenhaus sollen Klarheit bringen. Die Football-Community hält den Atem an und hofft auf eine ähnlich glückliche Wendung wie vor zwei Jahren. Eriksen hat mit seiner Lebenswille und seinem kämpferischen Comeback bereits einmal gezeigt, dass er den härtesten Herausforderungen trotzen kann.

Der Vorfall unterstreicht erneut die immerwährenden Risiken plötzlicher Herzstillstände im Spitzensport und die begrenzte Sicherheit selbst bei modernster medizinischer Überwachung. Bisher gibt es keine endgültige Garantie, dass ein ICD jeden lebensbedrohlichen Vorfall verhindern kann. Während Eriksen in den vergangenen Jahren stets betonte, sich körperlich fit und sicher zu fühlen, steht seine Gesundheit und möglicherweise sogar seine weitere Karriere erneut auf dem Spiel.

Der Fall des italienischen Profispielers Piermario Morosini, der 2012 während eines Spiels an einem Herzstillstand starb, ist eine düstere Erinnerung an die tödliche Gefahr, die in solchen Situationen lauert. Die Debatte über strengere Vorsorgeuntersuchungen und den Umgang mit Herz-Kreislauf-Risiken im Profifußball wird durch diesen erneuten Vorfall unweigerlich neu entfacht. Alle Gedanken und gute Wünsche gelten nun dem dänischen Fußballer und seiner Familie während dieser unsicheren Zeit.

Zunächst berichtete der dänische Fußballverband von einer positiven Reaktion Eriksens auf die medizinische Versorgung vor Ort. Teamarzt Boesen erklärte nach dem Vorfall in Odense, Eriksen sei kurzzeitig bewusstlos gewesen, aber sehr schnell wieder zu sich gekommen, sodass rasch Kontakt hergestellt werden konnte. Derzeit wird er im Krankenhaus weiteren Tests unterzogen, um die genaue Ursache des erneuten Zusammenbruchs zu ermitteln. Der Verband und die Mannschaftskollegen stehen in engem Austausch mit den behandelnden Ärzten.

Die Sorge um den beliebten Sportlers ist immens, denn nach dem ersten Vorfall war Eriksen nicht nur der Rückkehr auf den Rasen geglückt, sondern er hatte auch wieder konstant starke Leistungen auf internationalem Niveau gezeigt, zuletzt bei der WM 2022 in Katar. Ob und wie es nach diesem jüngsten Schicksalsschlag weitergeht, ist völlig offen. Die Fußballwelt hofft inständig auf sein baldiges und vollständiges Wohlergehen und darauf, dass die medizinischen Untersuchungen keine dauerhaften Einschränkungen für seine aktive Laufbahn ergeben





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