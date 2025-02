Christie's Auktion: KI-Kunst oder Kunstdiebstahl?

Das Auktionshaus Christie's plant eine Auktion namens „Augmented Intelligence“, die sich auf Kunstwerke konzentriert, die mit künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden. Während Christie's die Auktion als eine innovative Präsentation der menschlichen Handlungsfähigkeit im KI-Zeitalter feiert, sehen viele Künstler die Vermarktung von KI-Kunst als Ausbeutung und Urheberrechtsverletzung.

Christie's Auktion shaus plant bald eine Auktion namens „Augmented Intelligence“, die die Verbindung zwischen Kunst und Technologie neu definieren soll. Die Auktion wird über 20 Kunst werke präsentieren, die alle mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) geschaffen wurden.

Nicole Sales Giles, verantwortlich für den Verkauf von Digitalkunst bei Christie's, betont, dass die Auktion „außergewöhnliche Werke von einigen der innovativsten Köpfe“ präsentiert, „von den KI-Pionieren der sechziger Jahre bis hin zu zeitgenössischen Künstlern“. Sie sieht die Auktion als einen Weg, Sammlern die menschliche Handlungsfähigkeit in der bildenden Kunst im KI-Zeitalter zu zeigen.Eines der prominenten Stücke der Auktion ist die Serie „Emerging Faces“ des Künstlers Pindar Van Arman. Diese Serie wurde von zwei KI-Agenten gleichzeitig erstellt. Ein Agent verwendet generative KI, um Gesichter zu entwerfen und zu malen, während der andere den Prozess stoppt, sobald er das Bild als menschliches Gesicht erkennt. Ein weiterer Höhepunkt der Auktion ist die Live-Malerei eines Roboters vor Ort in New York. Das Bild wird während der Auktion bei jeder Erhöhung des Preises um etwas Neues erweitert.Während Christie's die Auktion aktiv bewirbt, gibt es auch kritische Stimmen aus der Kunstwelt. Ein Online-Petition, die sich gegen die KI-Kunst-Auktion wendet, hat bereits über 4700 Unterschriften gesammelt, hauptsächlich von Künstlern. Der Brief, gerichtet an Nicole Sales Giles, weist darauf hin, dass viele der Kunstwerke, die versteigert werden sollen, mit KI-Modellen erstellt wurden, die bekanntermaßen ohne Lizenz mit urheberrechtlich geschützten Werken trainiert wurden. Die Künstler kritisieren, dass diese Modelle und Unternehmen menschliche Künstler ausbeuten, indem sie deren Werke ohne Genehmigung oder Bezahlung nutzen, um kommerzielle KI-Produkte herzustellen. Sie sehen die Unterstützung von KI-basierter Kunst durch Christie's als Belohnung und Förderung des „Massendiebstahls von Werken menschlicher Künstler durch KI-Unternehmen“





