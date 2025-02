Christie's plant KI-Kunst-Auktion - Künstler protestieren

Christie's plant eine Auktion mit KI-generierten Kunstwerken und stößt dabei auf Kritik von Künstlern, die die Verwendung urheberrechtlich geschützter Daten in KI-Modellen kritisieren.

Christie's , eines der renommiertesten Auktion shäuser der Welt, plant, mit einer Auktion namens „Augmented Intelligence“ in die Welt der KI-Künste einzusteigen. Die Auktion wird über 20 Kunstwerke präsentieren, die vollständig mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erschaffen wurden.

Laut Nicole Sales Giles, der für digitale Kunst verantwortlich ist, bietet Christie's „außergewöhnliche Werke von einigen der innovativsten Köpfe, vom KI-Pionier der 60er Jahre bis hin zu zeitgenössischen Künstlern“. Sie betont, dass die Auktion „die Beziehung zwischen Kunst und Technologie neu definiert und Sammlern die menschliche Handlungsfähigkeit in der bildenden Kunst im KI-Zeitalter zeigt.“Eines der Highlight-Werke ist die Serie „Emerging Faces“ des Künstlers Pindar Van Arman. Die Serie entstand durch die Zusammenarbeit von zwei KI-Agenten. Während einer KI-Agent die Gesichter generiert und malt, stoppt der andere Agent den Prozess, sobald er das Bild als menschliches Gesicht erkennt. In einem weiteren Fall soll ein Malroboter live in New York eine Leinwand bemalen und dem quasi während der Auktion entstehenden Bild bei jeder Erhöhung des Preises etwas Neues hinzufügen.Die Ankündigung der KI-Kunst-Auktion stieß jedoch auf Kritik von vielen Künstlern. Ein Online-Petition, die rund 4.750 Unterschriften von Künstlern gesammelt hat, fordert Christie's auf, die Auktion abzusagen. Die Unterzeichner argumentieren, dass viele der Kunstwerke mit KI-Modellen entstanden sind, die bekanntermaßen ohne Lizenz mit urheberrechtlich geschützten Werken trainiert wurden. Sie befürchten, dass die Auktion KI-Unternehmen befördern würde, die menschliche Künstler ausbeuten und deren Werke ohne Genehmigung oder Bezahlung nutzen, um kommerzielle KI-Produkte herzustellen. Künstlern, die KI als Werkzeug zur Erweiterung ihres Gesamtwerks einsetzen, werden in der Regel positiv betrachtet. In den meisten Fällen wird KI dabei „kontrolliert“ eingesetzt, „mit Daten, die auf eigenen Beiträgen der Künstler basieren“





