Christina Block Prozess: Sprachnachricht vor Entführung geprüft

Das Landgericht Hamburg prüft eine Sprachnachricht der Angeklagten Christina Block. Die Tonaufnahme wurde Stunden vor der Entführung der Kinder in Dänemark aufgenommen und steht im Fokus der Verteidigung.

Das Landgericht Hamburg hat in den aktuellen Verhandlungen eine entscheidende Beweismittelkette geprüft. Es handelt sich dabei um eine Sprachnachricht, die die Angeklagte Christina Block wenige Stunden vor dem Vorwurf der Entführung aufgenommen hat. Die Aufzeichnung dient nun als zentrales Argument im Prozess um die Entführung zweier Kinder in Dänemark.

Abspielung der Tonaufnahme

In der Tonaufnahme äußerte Christina Block gegenüber einer Freundin ihre tiefe Hoffnungslosigkeit. Sie sagte den Satz: "Es wird immer auswegloser". Zudem erwähnte die Unternehmerin, dass das Jahr für sie sehr schwierig gewesen sei und sie nur noch wenig Hoffnung habe. Diese Worte standen im Zentrum der juristischen Prüfung durch die Prozessbeteiligten.

Also read Christina Applegate leidet nicht an Multipler Sklerose - Neue Diagnose-Suche beginnt

Die Nachrichten wurden im Auftrag der Verteidigung im Gerichtssaal abgespielt. Christina Block bestreitet die ihr gemachten Vorwürfe der Staatsanklage vollständig. Laut der Anklage hat sie eine israelische Sicherheitsfirma mit der Durchführung der Aktion beauftragt. Die Tat ereignete sich in der Silvesternacht 2023 auf 2024 in Süddänemark.

Verteidigung argumentiert mit Verzweiflung

Christinas Anwalt Ingo Bott verteidigte seine Mandantin mit der Tonaufnahme. Er erklärte, dass die Nachricht "Hoffnungslosigkeit in Reinheit" zeige. Nach seiner Aussage ist es lebensfremd, eine solche Botschaft zu versenden, wenn die Absenderin einen geheimen kriminellen Plan verfolgt. Die Worte spiegelten Traurigkeit und Resignation wider, nicht die Planung eines Verbrechens.

Advertisement

Das Mobiltelefon der Angeklagten wurde wenige Stunden nach der Entführung von der Hamburger Polizei sichergestellt. Die Daten auf dem Gerät wurden den Prozessbeteiligten jedoch erst kürzlich zur Verfügung gestellt. Dies ermöglichte die jetzige Auswertung der Sprachnachricht im laufenden Verfahren.

Kritik der Nebenklage und weitere Anträge

Philip von der Meden, Vertreter der Nebenklage, reagiert kurz und präzise auf die Tonaufnahme. Er weist auf einen weiteren Satz aus der Nachricht hin, der ihn besonders stutzig macht. Christina Block sagte in der Aufnahme: "Juristisch kann ich nichts mehr machen". Diese Äußerung wertet die Nebenklage als Indiz für ihr Wissen um den geplanten Akt.

Die Verfahrenslast bleibt hoch für alle Beteiligten. Kurz vor Ablauf einer Frist am 28. Oktober reichten Prozessbeteiligte insgesamt 860 Seiten an Anträgen beim Landgericht ein. Diese mussten zwingend schriftlich formuliert werden. Die Kammer musste eine massive Dokumentenflut verarbeiten.

Verteidigungsstrategie und nächste Schritte

Allein 840 dieser Seiten stammten direkt von Blocks Anwalt. Die Kammer hat zahlreiche Beweisanträge der Verteidigung bereits abgelehnt. Darunter fielen Forderungen nach der Befragung weiterer Zeugen. Auch gebuchte Flüge für eine im Mai 2024 geplante Reise waren Gegenstand der Anträge.

Advertisement

Es gibt insgesamt sechs weitere Angeklagte in diesem Verfahren. Fünf von ihnen beteuern ebenfalls, nichts Unrechtes getan zu haben. Nur ein Israeli hat seine Beteiligung an der Entführung der Kinder zugegeben. Die Verhandlung befindet sich jetzt am 85. Tag. Richterin hat Termine bis Ende Februar bekanntgegeben. Der nächste Verhandlungstag ist der 11. November.