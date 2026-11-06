Christina Block: Sprachnachricht vor Entführung sorgt im Prozess für Streit

Am 85. Prozesstag in Hamburg deutet eine Sprachnachricht von Christina Block unterschiedlich: Die Verteidigung sieht eine Entlastung, die Nebenklage nicht.

Im Prozess gegen Christina Block (53) am Landgericht Hamburg hat eine Sprachnachricht der Unternehmerin die Verhandlung am 85. Prozesstag erstmals deutlich zugespitzt. Die Aufnahme wurde kurz vor Ende des kurzen Verhandlungstages von einem USB-Stick abgespielt. Nach Ansicht ihres Verteidigers Ingo Bott zeigt sie, dass Block von den bevorstehenden Ereignissen nichts wusste.

Zuvor hatte die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt zahlreiche Beweisanträge der Verteidigung abgelehnt. Die Kammer arbeitete die Anträge im Juristendeutsch ab, wobei jeder einzelne Antrag ohne Erfolg blieb. Erst die Tonaufnahme brachte inhaltlich neue Bewegung in den Verhandlungstag.

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Sprachnachricht vom Silvestertag 2023 im Detail

Die Sprachnachricht stammt von Christina Blocks Handy und wurde an eine Bekannte verschickt. Sie ist auf den Silvestertag 2023 datiert. Nach den Angaben im Gerichtssaal entstand sie am Tag vor der Entführung der Kinder von Christina Block.

In der Aufnahme wirkt Block nach den Schilderungen im Saal verzweifelt und resigniert. Sie sagt unter anderem, es werde immer hoffnungsloser, und juristisch könne sie nichts mehr unternehmen. Außerdem spricht sie davon, dass man sich mit einem juristischen Geplänkel mit den Behörden aufhalte.

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Die Richterin ließ die Aufnahme im Rahmen der Beweisaufnahme vollständig abspielen. Ob und in welcher Form das Gericht die Nachricht später würdigt, ist im Bericht nicht festgehalten. Entscheidend ist damit zunächst der Wortlaut, auf den sich beide Seiten nun berufen.

Verteidigung und Nebenklage werten die Nachricht gegensätzlich

Verteidiger Ingo Bott sieht in der Aufnahme ein entlastendes Indiz für seine Mandantin. Er betont, in der Nachricht zeige sich die Verzweiflung und Traurigkeit von Christina Block. Die Annahme, Block habe zu diesem Zeitpunkt bereits von einer bevorstehenden Entführung gewusst, bezeichnet Bott als abwegig.

Bott argumentiert zudem, die Nachricht enthalte etliche entlastende Punkte. Aus seiner Sicht wäre es lebensfremd, kurz vor einer geplanten Entführung eine solche Nachricht zu verschicken, wenn man davon gewusst hätte. Diese Lesart bildet den Kern der Verteidigungsstrategie an diesem Tag.

Die Nebenklage bewertet dieselbe Aufnahme anders. Nebenklagevertreter Philip von der Meden stellte ausgerechnet den Satz heraus, Block könne juristisch nichts mehr machen. Damit, so die Position der Nebenklage im Kern, zeige sich erneut die zentrale Frage des Verfahrens.

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Warum die Nachricht die Kernfrage des Prozesses berührt

Die Kernfrage des Prozesses lautet, ob Christina Block vorab Kenntnis von der Entführung ihrer Kinder hatte. Die Sprachnachricht wird von beiden Seiten als Beleg für diese Frage herangezogen, allerdings mit gegensätzlichen Schlussfolgerungen. Die Verteidigung liest Resignation, die Nebenklage liest ein Eingeständnis fehlender Handlungsmöglichkeiten.

Für den weiteren Verlauf bedeutet das, dass das Gericht die Aufnahme im Zusammenhang mit den übrigen Beweismitteln bewerten muss. Ob sich die Interpretation der Sprachnachricht vor der Kammer durchsetzt, wird sich erst mit den weiteren Verhandlungstagen zeigen, die im Bericht nicht näher datiert sind.