Christina Klein kehrt als LaFee bei Alles was zählt zurück

LaFee Christina Klein ist zurück bei Alles was zählt. Sie tritt als Sängerin bei einer Eisrevue auf. RTL sucht Komparsen für den Dreh am 3. Dezember 2026.

Die Sängerin Christina Klein kehrt zur täglichen Soap-Oper "Alles was zählt" zurück. Allerdings spielt sie nicht ihre alte Figur Iva Lukowski. Stattdessen tritt die 35-Jährige als sie selbst in der Serie auf. Dies geschieht im Rahmen einer geplanten Eisrevue. Die Aufnahmen dazu finden am 3. Dezember 2026 statt.

Neuer Auftritt als Musikstar LaFee

Christina Klein ist bekannt als LaFee. Sie war von 2017 bis 2020 in der Rolle der Iva Lukowski zu sehen. Damals war sie die Tochter von Christoph Lukowski. Nun beendet sie ihre Musikpause vorübergehend für die Serie. Der Produzent des Senders RTL bestätigt den Auftritt.

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Fans müssen nicht auf ihr lang erwartetes Erscheinen warten. Sie wird jedoch nicht in ihr ehemaliges Charakterkostüm schlüpfen. Stattdessen agiert sie als reale Künstlerin LaFee. Ihre Band begleitet sie bei dem musikalischen Highlight. Diese Inszenierung soll die Eisrevue untermalen.

Planung der Eisrevue in Troisdorf

Die Inszenierung ist Teil einer großen Eisrevue in der Serie. Die Figur Simone Steinkamp plant diese Veranstaltung. Sie wird von der Schauspielerin Tatjana Clasing verkörpert. Die Planung läuft bereits seit mehreren Wochen. Der Dreh findet in Troisdorf statt.

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Die Produktion benötigt viele Statisten für die Szene. Das Fernsehen sucht aktuell nach 50 Komparsen. Diese Personen sollen die Massen in der Seifenoper darstellen. Die Teilnahme bietet ein einzigartiges Erlebnis. Die Fans können den Dreh live miterleben.

Chancen für Fans und Statisten

Die Auswahl der Statisten ist für viele interessant. RTL sucht noch Personen für die Produktion. Die Auswahl findet für den Termin am 3. Dezember 2026 statt. Wer ausgewählt wird, sieht die Show von innen. Es ist eine seltene Chance für Zuschauer.

Ein weiteres Anreize gibt es für die Teilnehmer. Zwei Tickets für ausverkaufte Konzerte in Köln werden verlost. Dies gilt für die Gewinner unter den 50 Personen. Der Sendebetrieb wirbt aktiv um Interesse. Die Teilnahmebedingungen sind auf der Website bekannt.

Rückkehr nach neun Jahren Pause

Christina Klein ist seit neun Jahren nicht mehr als Schauspielerin in der Serie zu sehen. Zuvor war sie drei Jahre lang als festes Mitglied im Cast. Danach konzentrierte sie sich voll auf ihre Musikkarriere. Nun kehrt sie auf das Set der täglichen Serie zurück.

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Der Auftritt markiert ein musikalisches Event in der Handlung. Die Inszenierung der Eisrevue soll spektakulär sein. Die Zuschauer können die Show in der Folge sehen. Der 3. Dezember 2026 ist ein wichtiges Datum für die Produktion. Die Spannung auf das Comeback ist groß.