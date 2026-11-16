Christina Klein kehrt als LaFee zu Alles was zählt zurück

Christina Klein tritt nicht als Iva, sondern als Sängerin LaFee in Alles was zählt auf. RTL sucht 50 Komparsen für die Drehs am 3. Dezember 2026 in Troisdorf.

Die 35-jährige Sängerin Christina Klein, besser bekannt unter ihrem Bühnennamen LaFee, kehrt nach neun Jahren Pause zum beliebten RTL -Morgenmagazin Alles was zählt zurück. Anstatt ihre historische Rolle als Iva Lukowski zu übernehmen, wird sie als sie selbst auftreten und einen musikalischen Beitrag leisten, der Fans der Daily seit Langem versprochen wurde. Dieser Auftritt markiert ein wichtiges Kapitel in ihrer Karriere, da sie nach ihrer Zeit als Schauspielerin primär ihrer Musik nachging.

Der musikalische Rahmen der Rückkehr

Die Hauptdarstellerin wird im Rahmen einer großen Eisrevue auftreten, die seit Wochen innerhalb der Handlung von Alles was zählt geplant wird. Diese Produktion wird von der Figur der Simone Steinkamp, gespielt von Tatjana Clasing, organisiert und steht im Mittelpunkt des kommenden Storybogens. Christina Klein wird gemeinsam mit ihrer gesamten Band für die musikalische Untermalung dieses Spektakels sorgen und somit das Entertainment-Niveau der Serie deutlich steigern.

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Der Fokus liegt dabei klar auf der Performance als Musikerin, nicht als Schauspielerin. Das Publikum darf sich auf einen Auftritt freuen, der die Verbindung zwischen der fiktiven Welt der Telenovela und der realen Musikszene der Künstlerin herstellt. Dies ist eine seltene Integration eines realen Stars in den Handlungsverlauf einer täglichen Serie, die für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen wird.

Dreharbeiten und Termin im Winter 2026

Die eigentlichen Dreharbeiten für dieses musikalische Highlight sind für den 3. Dezember 2026 angesetzt. An diesem spezifischen Datum werden die Szenen im Studio und vor Ort aufgenommen, um die Inszenierung der Eisrevue perfektionieren zu können. Dieser Termin ist fix und bietet der Produktion ausreichend Zeit für das Choreografie-Training und die technische Einplanung der Band.

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Der Wintertermin ermöglicht es den Produzenten, die atmosphärischen Bedingungen einer Eisrevue authentisch abzubilden. Die Fans der Serie können davon ausgehen, dass die Ergebnisse dieser Aufnahmen einige Zeit später in den Ausstrahlungen zu sehen sein werden, wenn die Handlung um Simone Steinkamp ihren Höhepunkt erreicht. Die Planung der Szene erfordert eine hohe Präzision, da sie mehrere Ebenen der Handlung miteinander verknüpft.

Komparsen-Suche und Verlosung in Köln

RTL sucht aktuell nach insgesamt 50 Komparsen, die an den Dreharbeiten teilnehmen und die Kulisse der Eisrevue füllen werden. Diese Personen erhalten die seltene Gelegenheit, die Aufnahmen live in Troisdorf zu erleben und Christina Klein sowie ihre Band aus der Nähe zu sehen. Die Auswahl erfolgt über eine öffentliche Ausschreibung, bei der sich interessierte Fans bewerben können, Teil dieses besonderen Moments zu werden.

Neben der Teilnahme am Set-Alltag gibt es eine weitere attraktive Chance für die Bewerber. Unter den 50 gefundenen Komparsen verlost der Sender zusätzlich ein Paar Tickets für eines der ausverkauften Konzerte von LaFee in Köln. Diese zusätzliche Attraktion unterstreicht die Bedeutung des Auftritts für die Künstlerin und bietet den Teilnehmern ein exklusives Erlebnis jenseits der Fernsehkamera. Die Kombination aus Drehbeteiligung und Konzerttickets macht diese Chance besonders begehrenswert für die Community.