Die Teilnahme bei 'Prominent verwandt' setzte Yeliz Koc schwer zu. Freundin Christina Grass spricht nun über die schweren Wochen danach.

-Interview bei der Hype Fight Night, wie sehr die gemeinsame Zeit mit ihrem entfremdeten Vater Savas die Realitybekanntheit belastet hat. Im Anschluss an die Dreharbeiten habesich ihr anvertraut und offen darüber gesprochen, wie schwer die Wochen für sie gewesen seien.

"Sie hat schon gesagt, dass es sehr, sehr hart war für sie. Und dass das eine ganz, ganz krasse Zeit war"steht fest, dass sie ihrer Freundin auch weiterhin den Rücken stärken wird. Gerade in dieser emotionalen Phase könneauf sie zählen.

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"Man kann halt einfach nur sie unterstützen, so wie wir es immer gemacht haben. Und wie es auch immer sein wird", betonte sie im Gespräch.fiel es schwer, die emotionalen Szenen zwischen Vater und Tochter später im Fernsehen mitanzusehen.