Christine Neubauer nimmt Abschied von ihrem portugiesischen Wasserhund Gismo. Der 14-jährige Hund, der bei der Hochzeit der Ringe trug, ist verstorben. Trauer und Liebe bleiben.

Die deutsche Schauspielerin Christine Neubauer hat ihren langjährigen Begleiter und geliebten Familienhund Gismo verloren. Der kleine portugiesische Wasserhund starb nach einem erfüllten Leben, das eng mit dem Alltag von Christine Neubauer und ihrem Lebenspartner José Campos verbunden war. Für das Paar war das Tier mehr als ein simples Haustier, sondern ein fester Bestandteil der Familie, der ihnen mit bedingungsloser Treue zur Seite stand.

Tierheim-Adoption auf Mallorca und familiäre Bindung

Christine Neubauer und José Campos holten Gismo im Frühjahr 2018 aus dem Tierheim Feliz Animal in Andratx auf Mallorca zu sich nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt war der portugiesische Wasserhund bereits ein erwachsenes Tier. Die Adoption markierte den Beginn einer tiefen Bindung, die über Jahre anhielt und das Paar durch verschiedene Lebensabschnitte begleitete. Gismo war ein ständiger Begleiter, der das gemeinsame Leben der beiden mit seiner Anwesenheit bereicherte und sich nahtlos in den familiären Kreis integrierte.

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Träger der Ringe bei der Hochzeitszeremonie

Eine besondere Bedeutung erlangte Gismo bei einem der wichtigsten Tage im Leben von Christine Neubauer und José Campos. Als das Paar in diesem Jahr auf Mallorca das Jawort gab, übertrug ihm die Schauspielerin eine herausragende Aufgabe. Der Hund trug die Eheringe auf einem roten Herzchenkissen, das er um den Hals trug, ins Standesamt von Mancor de la Vall. Dieser Moment war für das Paar so wertvoll, dass Christine Neubauer ihren Hund liebevoll als ihren kleinen Engel bezeichnete.

Die Bedeutung dieser Rolle unterstrich sich noch einmal bei der anschließenden kirchlichen Hochzeit in Chile. Auch dort durfte Gismo seine Funktion als Ringträger übernehmen. Christine Neubauer hatte für diesen Anlass ein Plüsch-Samtherz genäht und mit Bändern versehen, das der Hund stolz zur Schau stellen durfte. Diese Details zeigten, wie stark Gismo in die persönlichen Rituale und Feiern des Paares eingebunden war.

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Friedlicher Tod und philosophische Sicht auf Trauer

Christine Neubauer spricht in exklusiven Gesprächen über den Abschied von ihrem geliebten Begleiter. Sie beschreibt den Tod als friedlich und schmerzlos. Gismo sei zwischen ihnen eingeschlafen und habe seine Flügel ausgebreitet. Laut ihren Worten ist der Hund über die Regenbogenbrücke geflogen und spielt nun unbeschwert auf Wolke 7. Diese metaphysische Sichtweise hilft der Familie, den Verlust zu verarbeiten und ihm einen Platz in ihrem Leben einzuräumen.

Die Schauspielerin erklärt, dass Trauer nicht vergeht, sondern nur leiser wird. Sie findet ihren Platz in einem eigenen Bereich des Herzens, wo die Liebe für immer verbleibt. In diesem Raum residieren auch die Sehnsüchte nach dem, was niemals zurückkehrt wird. Diese Worte verdeutlichen die Tiefe der Bindung und wie sehr Gismo im Innersten des Paares verwurzelt ist.

Lebensende und bleibende Erinnerungen

Gismo wäre in diesen Tagen ungefähr vierzehn Jahre alt geworden. Mit diesem Alter verliert er sein friedliches Leben, hinterlässt aber unendliche schöne Erinnerungen. Christine Neubauer erinnert sich an die Treue des Hundes und an die Spuren seiner kleinen Pfoten in den Herzen seiner Besitzer. Diese Metapher zeigt, wie nachhaltig der Einfluss von Tieren auf das menschliche emotionale Leben sein kann.

Auf Social Media, insbesondere Instagram, drückten die Fans der Schauspielerin ihre Anteilnahme aus. Die Fans sandten liebevolle Nachrichten zum Tod von Gismo. Christine Neubauer richtet im Abschied noch einmal persönlich das Wort an ihren kleinen Engel. Sie bittet ihn, friedlich zu fliegen und verspricht, dass sie sich an einem späteren Zeitpunkt wiedersehen werden. Diese letzte Botschaft fasst die verblassende, aber nicht endende Liebe zusammen.