In ihrem neuen Buch spricht Christine Westermann mit Mona Ameziane über das Älterwerden, die Liebe und ihre kleinen Glücksmomente im Alltag.

Bei EXPRESS.de spricht Moderatorin Christine Westermann über die Liebe, den Soundtrack ihres Lebens und ihre Gedanken über ein Leben nach dem Tod. Was haben sich zwei Frauen aus weit auseinanderliegenden Generationen zu sagen?

Wer hat die Schlüssel zum Glück? Wo sind die Probleme? Wann herrscht der Gleichklang der Meinungen? Wer kann über die andere nur den Kopf schütteln?

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, und Mona Ameziane , eine ihrer Nachfolgerinnen in der „Aktuellen Stunde“, beantworten diese – und andere Fragen in „Wann wusstest du, dass es gut wird?

“ , in dem sie über das Leben und seine Geheimnisse sprechen. Einen Einblick gibt Christine Westermann hier schon mal im EXPRESS-Gespräch. Nachdem alle Fragen beantwortet sind und Sie wissen, wie die andere Generation tickt – würden Sie gern noch mal so alt sein, wie Mona jetzt ist? Unter gar keinen Umständen!

Ich hätte gern Monas Beweglichkeit, ihre faltenfreie Haut oder ihre Figur. Dennoch bin ich sehr happy, fast 78 zu sein. Die 46 Jahre, die zwischen ihr und mir liegen, haben mich geprägt und zu der gemacht, die ich bin. Wäre es anders, müsste ich mich noch mal an die 78 ranstrampeln.

Schön wäre es aber, könnte ich jetzt die Zeit anhalten, solange ich noch fit wie ein Turnschuh bin. Okay, halber Turnschuh, was die Beweglichkeit angeht ... Man muss nicht jedes wichtige Gespräch auf der Couch führen. So waren wir zum Thema Glaube nicht im Dom, sondern in der Sternwarte Nippes, weil man unter dem unendlichen Sternenhimmel anders fragt und antwortet als unterm Kreuz.

Und das Gespräch über Glück haben wir bei Pino Cedro in meiner Lieblingstrattoria geführt, die einer meiner kleinen Glücksorte ist. Einen feststehenden Ort für mein Glück habe ich nicht. Ich begeistere mich immer wieder neu. Ich liebe es, am Meer zu sitzen.

Oder auf einer Piazza in Turin die Leute zu beobachten und bin in dem Moment ein glücklicher Mensch. Das bin ich aber auch, wenn ich morgens um den Decksteiner Weiher laufe und plötzlich eine Amsel singen höre. Mona Ameziane und Christine Westermann mit Fans bei einer Signierstunde auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2026. Ja, klar.

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Als ich jetzt für einen Podcast gebeten wurde, zehn Musiktitel zu suchen, die für mein Leben wichtig waren,Gibt es auch ein Musikstück, das zum ganz privaten Teil Ihres Lebens gehört? Ja, „Mr. Blue Sky“ vom Electric Light Orchestra erinnert mich an eine große vergangene Liebe. Der Mann war Radio-Moderator, er hat es für mich im Radio gespielt und das mit einer sehr persönlichen Botschaft verbunden, einer Liebeserklärung, die nur ich entschlüsseln konnte.

Stell dir vor, du hörst im Radio ein Lied und weißt, das spielt er nur für dich und nach der Sendung seht ihr euch. Ein sehr besonderes Gefühl. Stellen Sie sich bitte vor, man hätte Ihnen als 32-Jährige vorgeschlagen, sich für ein Buch mit einer 77-Jährigen auszutauschen. Hätten Sie’s gern gemacht?

Ich hätte mir das nicht zugetraut. Mit 32 wusste ich noch zu wenig über das Leben. Natürlich nicht. Schon beim Titel hatten wir unterschiedliche Meinungen.

Ich hätte gern das du vermieden, ich gehöre nicht zur Generation, die jeden duzt. Mir wäre „Wann weiß man, dass es gut wird?

“ lieber gewesen. Wir haben Kompromisse gemacht, und jetzt wissen wir, dass das gut war. Christine Westermann:Christine Westermann: Ja. Allein schon, dass ich manchmal wie auf Eiern gehe, statt richtig aufzutreten.

Eine ziemlich vage Angst, der nächste Schritt könnte zum Oberschenkelhalsbruch führen. Im Kopf dagegen bin ich, glaube ich, noch richtig jung. Wenn ich – wie jetzt mit Mona – auf Lesereise bin oder wir unseren Podcast vor Publikum machen, bin ich zu einer Menge Blödsinn bereit. Sachen, die man nur macht, wenn man jung ist: Klingelstreiche z.

B. Zum Glück gibt es Mona, die in den richtigen Momenten die Vernünftigere ist. EXPRESS-Reporter Horst Stellmacher und Christine Westermann am 14. Oktober 2026 beim langen Gespräch in Köln-Sülz. Ich glaube, das glaubt jeder Mensch im Alter.

Vielleicht weil man Erinnerungen verklärt? Wenn ich früher als junge Frau alte Leute gesehen habe, habe ich gedacht, dass sie nie jung waren. Was die jungen Leute von heute wahrscheinlich auch von mir denken. Es reicht, sich Fotos von früher anzuschauen, um zu wissen, wie anders man war.

Das Kapitel Liebe. Da gab es viele Irrungen und Wirrungen, Paris war mein Sehnsuchtsort. Ich wollte so leben und lieben wie Romy Schneider und Michel Piccoli in „Die Dinge des Lebens“. Mittags schon Champagner trinken, Kette rauchen, unter Kirschbäumen heiraten.

Stattdessen lebte ich in Darmstadt, trank sauren Apfelwein, war ein Leben lang Nichtraucher und geheiratet habe ich viele Jahre später in Italien. Aber meine Dinge des Lebens waren und sind schön. Man sagt, dass junge Menschen heute ein anderes Verhältnis zur Liebe haben. Zum Beispiel, dass heutige Paare es verstehen, nach dem Ende ihrer Liebe zu guten Freunden zu werden.

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Früher soll das anders gewesen sein ... Das kann ich nicht bestätigen, ich habe mich in meinem ganzen Leben nie von jemandem nach einer heftigen Auseinandersetzung getrennt. Es hat manchmal bei manchen Männern nicht mehr gepasst, oder ich war zu feige, zu sagen, dass es vorbei ist. Bei einem meiner besten Freunde, der mich verlassen hatte, war ich Trauzeugin, als er diese Frau geheiratet hat.

Und er war später Trauzeuge bei meiner Hochzeit. Und das war beide Male wunderbar. Das hat mich getroffen. Ich erinnere mich an das eine Mal in San Francisco, als eine Beziehung zu Ende ging, ich nachts weinend über die Skyline dieser wunderschönen Stadt guckte.

Aber nichts ist so schlecht, dass es nicht auch etwas Gutes hat. Danach war ich lange Zeit Single, habe in dieser Zeit viel übers Leben gelernt. Unter anderem auch, wie gut ich mit mir allein sein kann. Götz Alsmann und Christine Westermann bei ihrer letzten „Zimmer frei“-Folge am 21.

September 2016. Christine Westermann: Ich habe mit 52 geheiratet, wir kannten uns gerade mal ein paar Monate. Jetzt haben wir schon Silberhochzeit gemeinsam gefeiert. Haben Ecken und Kanten im Laufe der Jahre abgeschliffen, wissen um unsere Macken.

Dennoch rege ich mich manchmal noch über Kleinkram auf. Und vergesse, wieviel stilles Glück so eine lange, intensive Beziehung bedeutet. Ich hätte mich sicher in meinen jetzigen Mann verknallt, aber so wie ich mich einschätze, hätte es nicht geklappt. Denn da war ich noch viel zu unstet und führte das, was Mona „dynamisches Liebesleben“ genannt hat.

Dass ich mich noch nicht binden wollte, ist vielleicht auch in meiner Familiengeschichte begründet. Meine Mutter war dreimal verheiratet,ist dennoch nicht glücklich geworden. Mir war klar: Wenn ich heirate, gilt „Bis der Tod euch scheidet“. Und wenn man mit 52 heiratet, ist die Strecke bis zum Ende schon ein bisschen kürzer.

Die, die für die stille Gier sorgt – zum Beispiel, wenn es Pflaumenkuchen gibt. Christine Westermann: Ich glaube an meinen Gott. So wie der Schauspieler Moritz Bleibtreu, der mal gesagt hat: „Ich habe meinen eigenen lieben Gott“. So einen habe ich auch.

Mein lieber Gott ist ein sehr nachsichtiger, der mich sanft erzieht, mir aber nichts erspart. Ich fühle mich von ihm von klein auf beschützt, behütet und geleitet. Weil Sie das Thema „Ende“ auch im Buch ansprechen: Wenn Sie wüssten, dass Sie nur noch einen Tag zu leben hätten – wie würden Sie Abschied nehmen? Ich würde ein Fest in einer wunderschönen Kneipe direkt am Meer feiern.

Wenn ich dann spüre, dass mein letzter Tag zu Ende geht, nehme ich meinen Stuhl, setze mich vors Restaurant, höre das Rauschen des Meeres, schließe die Augen und rutsche rüber. Wenn ich aufwache, bin ich tot. Ich würde gern glauben, dass es danach nicht vorbei ist. Vielleicht passiert ja wirklich noch was.

Vielleicht sucht sich die Seele einen anderen Körper – dann wäre es schön, wenn man sich aussuchen könnte, wo man hinkommt und sein neues Leben beginnt. Christine Westermann wuchs in Mannheim auf. 1968 machte sie ihr Volontariat beim „Mannheimer Morgen“, anschließend besuchte sie die Deutsche Journalistenschule München. Ab 1972 im Radio und Fernsehen unterwegs, u. a.

Moderation der ZDF-Sendung „Die Drehscheibe“. 1983 – 2002: „Aktuelle Stunde“ im WDR. 1996 – 2016 dann „Zimmer frei“ . Oktober 2015 bis Dezember 2019: Teilnehmerin des „Literarischen Quartetts“ . Seit Mai 2023 macht sie den Podcast „ Zwei Seiten – Der Podcast über Bücher“ mit Mona Ameziane . Mit ihr schrieb sie den Bestseller „Wann wusstest du, dass es gut wird?

“. Sie ist seit Juni 2000 mit dem PR-Agenturchef und Unternehmensberater Jochen Baller verheiratet. Die beiden leben in Köln.