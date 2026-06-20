Christliche Fußballer beten gemeinsam vor dem Spiel

Der BVB-Profi Jonathan Tah und fünf gegnerische Spieler beteten gemeinsam auf dem Platz vor dem Spiel gegen Curacao. Sie gehören einer christlichen Gemeinschaft namens 'Ballers in God' an, die sich zum Ziel gesetzt hat, in jedem Fußballteam weltweit einen Spieler zu haben, der sich ganz dem Glauben verschrieben hat.

Der BVB-Profi Jonathan Tah und fünf gegnerische Spieler beteten gemeinsam auf dem Platz vor dem Spiel gegen Curacao. Sie gehören einer christlichen Gemeinschaft namens 'Ballers in God' an, die sich zum Ziel gesetzt hat, in jedem Fußball team weltweit einen Spieler zu haben, der sich ganz dem Glauben verschrieben hat.

Die Gemeinschaft wurde von dem britischen Ex-Fußballer John Bostock gegründet und bietet religiöses Merchandise an. Nmecha bewirbt mit einem Zitat Schienbeinschoner mit der Aufschrift 'Jesus loves you'. Sein Glaube sorgte in der Vergangenheit mehrfach für Kontroversen, als er Posts teilte, die von Kritikern als homophob kritisiert wurden. Der Mental-Coach David Kadel sieht 'Ballers in God' als eine erfolgreiche Organisation, die sich aus Christen im Fußball zusammensetzt.

Der Diplom-Theologe Christoph Grotepass sieht die Gemeinschaft kritischer und sagt, dass sie im Gegensatz zur gebotenen Toleranz steht und christlich-fundamentalistische Positionen befeuert, die teils homophob und intolerant gegenüber anderen Weltanschauungen sind





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