Der Christmas Garden Berlin feiert sein zehnjähriges Bestehen im Botanischen Garten Steglitz. Über 30 Lichtinstallationen prägen bis Januar den Rundweg.

Der " Christmas Garden Berlin" im Botanischen Garten Steglitz verwandelt sich ab Mittwochabend in einen leuchtenden Weihnachtstraum. Zur Feier des zehnjährigen Bestehens lockt das Event mit einem neu gestalteten, rund zwei Kilometer langen Rundweg, der mehr als 30 große Lichtinstallationen präsentiert. Die Veranstaltung dauert bis zum 10. Januar an und verspricht Besuchern ein einzigartiges Erlebnis inmitten der winterlichen Natur.

Künstlerische Gestaltung und audiovisuelle Erlebnisse

Die Veranstalter haben das Große Tropenhaus und den Italienischen Garten zu einem "audiovisuellen Gesamtkunstwerk" umgestaltet. Hierbei verbinden sich eine 360-Grad-Lichtershow mit klassischer Gartenkunst und der charakteristischen Jugendstilarchitektur des Geländes. Auf einer Fläche von 3500 Quadratmetern entsteht ein dreidimensionales Lichtermeer, das sich im Rhythmus der begleitenden Musik bewegt und pulsieren lässt.

Also read In Berlin erlebte er 'die 34 schmerzhaftesten Minuten seiner Karriere'

Zu den besonderen Attraktionen des Programms gehört ein funkelnder Waldhimmel, der von kleinen Heißluftballons durchzogen ist. Besucher können zudem eine kombinierte Licht- und Wassershow erleben, die von tanzenden Fontänen untermalt wird. Exklusiv beleuchtete Bäume und ein Blütenteppich, der direkt über den Wegen verläuft, runden das visuelle Spektakel ab.

Neben den ruhigen Momenten der Betrachtung bietet der Garten auch空间 für aktive Teilhabe. Ein speziell ausgewiesener Bereich lädt zum Tanzen und Singen unter dem Motto "Let's Party" ein. Damit schafft der Botanische Garten, der im Winter sonst oft ruht, fernab des städtischen Trubels gezielt Momente der Ruhe und Gemeinschaft unter freiem Himmel.

Advertisement

Prominente Gäste und offizielle Eröffnung

Die offizielle Eröffnung am Mittwochabend wird von einer Reihe prominenter Besucher begleitet. Unter den geladenen Gästen befinden sich die Schauspielerinnen und Schauspieler Eva Mona Rodekirchen, Tina Ruland, Jan Sosniok und Marc Barthel. Auch Moderatoren und Musiker sind als Ehrengäste vorgesehen, um das Jubiläum des Weihnachtsmarkts im botanischen Kontext gebührend zu feiern.

Dieses Jahr steht im Zeichen des zehnten Geburtstags der Lichtkunstveranstaltung, die sich zu einer festen Größe im Berliner Winterkalender entwickelt hat. Die sorgfältige Planung der neuen Route und die Integration der historischen Gebäude sollen dem Besucher eine tiefere emotionale Verbindung zur Natur und zur Kunst ermöglichen.

Konkurrenz im Tierpark und organisatorische Details

Parallel zum Christmas Garden öffnet am Freitagabend im Osten Berlins die jährliche Lichtpräsentation "Weihnachten im Tierpark" ihre Pforten. Auf einem neu konzipierten Weg rund um das Schloss Friedrichsfelde erwarten die Besucher dort ebenfalls über 30 leuchtende Installationen. Zu den Höhepunkten zählen eine Kathedrale des Lichts, ein 40 Meter langes Lichtklavier und eine Inszenierung namens "Sternentanz" mit verspiegelten Oberflächen.

Für beide Veranstaltungen werden Eintrittskarten, darunter auch spezielle Familientickets, ausschließlich online verkauft. Die Betreiber weisen explizit auf bestimmte Schließtage hin, an denen die Gärten nicht zugänglich sind. Diese Termine sind der 23., 24. und 30. November, sowie der 7., 24. und 31. Dezember. Zudem bleiben die Einrichtungen am 4. und 5. Januar geschlossen.