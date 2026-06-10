Christoph Baumgartner: Der Österreicher setzt Reha fort, trotz Traum von der WM geplatzt

Der Österreicher Christoph Baumgartner wird trotz seiner Verletzung an der WM teilnehmen. Er reist in die USA, um sich dem WM-Camp der ÖFB-Elf in Santa Barbara anzuschließen. Baumgartner setzt seine Reha fort, die er bereits kurz nach seiner OP in Österreich begonnen hatte. Der orthopädische Chirurg Dr. Lempainen operierte Baumgartner erfolgreich. Der Österreicher muss voraussichtlich noch zwei Wochen an Krücken laufen.

Der Traum von der Weltmeisterschaft ist für Christoph Baumgartner vergangene Woche auf dramatische Weise geplatzt. Der Österreicher wird trotzdem an der WM teilnehmen. An diesem Mittwoch reist Baumgartner in die USA, um sich dem WM-Camp der ÖFB-Elf in Santa Barbara anzuschließen.

Urlaub? Keine Spur. Nach enger Absprache mit RB Leipzig setzt der Offensivmann seine Reha fort, die er bereits kurz nach seiner OP in Österreich begonnen hatte. Seite an Seite mit seinen Auswahl-Kollegen.

Zusätzlich stehen Einheiten im Athlete Performance Center von Red Bull in LA auf dem Plan. Am 1. Juni verletzte sich Baumgartner beim Warmmachen vor der WM-Generalprobe gegen Tunesien am Oberschenkel. Keine 24 Stunden später lag er schon im OP-Saal im finnischen Turku.

Dort operierte ihn Spezialist Dr. Lasse Lempainen. Der orthopädische Chirurg gilt in Fußball-Kreisen als Muskel-Papst. Vor allem bei schweren Muskelverletzungen ist er gefragt. Gerade dann, wenn auch Sehnen betroffen sind und eine OP nötig ist, wie bei Baumgartner.

Nach dem erfolgreichen Eingriff meldete sich der Finne selbst zu Wort. Auf Instagram postete er ein Foto mit Baumgartner am Krankenbett und schrieb:





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