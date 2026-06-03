RB Leipzig teilte mit, dass Christoph Baumgartner erfolgreich operiert wurde. Der Topscorer wird die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ohne sein Team spielen. Baumgartner kündigte an, dass er alles tun werde, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen.

Christoph Baumgartner , der 26-jährige Topscorer des sächsischen Fußball vereins RB Leipzig, wurde erfolgreich operiert. Zwei Tage nach seiner Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erhielt er die notwendige Operation.

Der genaue Zeitpunkt seines Wiedereinsatzes auf dem Platz wurde jedoch nicht genannt. Der Österreicher wird die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ohne sein Team spielen. Baumgartner verletzte sich am Montag während des Aufwärmens vor der WM-Generalprobe gegen Tunesien. Ein Schussversuch beendete seine Teilnahme an der Probe.

Baumgartner kündigte an, dass er alles tun werde, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen und zwar stärker als jemals zuvor. Seine Frau Sandrine schickte eine emotionale Liebesbotschaft und schrieb, dass er mindestens doppelt so stark zurückkommen werde. Baumgartner soll zeitnah mit der Reha beginnen und diese während der Vorbereitung größtenteils in Leipzig fortführen. Der Ligaauftakt Ende August könnte ein möglicher Zeitpunkt für seinen Wiedereinstieg sein





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