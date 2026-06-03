Christoph Baumgartner fällt für die WM aus - Österreich bangt ohne Schlüsselspieler

Österreichs Nationalspieler Christoph Baumgartner erleidet kurz vor WM-Beginn eine Muskelverletzung und muss das Turnier absagen. Seine Frau spricht ihm in einer emotionalen Botschaft Mut zu. Trainer Rangnick versichert volle Unterstützung.

Die österreichische Nationalmannschaft erlebt einen herben Rückschlag nur wenige Tage vor dem Beginn der Weltmeisterschaft. Stammspieler Christoph Baumgartner zog sich beim Aufwärmen vor dem letzten Testspiel gegen Tunesien, das Österreich mit 1:0 gewann, eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu.

Damit fällt der 25-jährige Mittelfeldakteur für das gesamte Turnier aus - eine Entscheidung, die nur acht Tage vor dem Eröffnungsspiel bekannt wurde. Die Verletzung ist nicht nur ein sportlicher Verlust für die Mannschaft, sondern auch eine emotionale Herausforderung für Baumgartner persönlich. Seine Frau Sandrine stand ihm in dieser schwierigen Zeit bei und teilte in einer öffentlichen Botschaft auf Instagram ihre Gefühle. Sie schrieb ihm: Nicht jede Frage braucht heute eine Antwort.

Vielleicht werden wir auch nie eine finden. Was ich aber weiß ist, dass du mindestens doppelt so stark zurückkommen wirst! Und bis dahin musst du nicht alles verstehen oder allein tragen. Manchmal reicht es, einfach weiterzugehen - Schritt für Schritt.

Du bist der stärkste Mensch der Welt. Ihre Worte zeigen die tiefe Verbundenheit und den Rückhalt, den Baumgartner in der Privatsphäre erfährt, während seine Karriere eine unerwartete Wendung nimmt. Auch Teamchef Ralf Rangnick äußerte sich betroffen zu dem Vorfall. Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht.

Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung, so der 67-jährige Trainer. Die österreichische Mannschaft muss ohne ihren dynamischen und torgefährlichen Mittelfeldspieler planen, der in der Qualifikation und in den Vorbereitungsspielen eine Schlüsselrolle innehatte. In Gruppe J trifft Österreich zunächst auf Jordanien, dann auf Titelverteidiger Argentinien und schließlich auf Algerien.

Die Abwesenheit Baumgartners erhöht den Druck auf die verbleibenden Spieler, insbesondere im kreativen und offensiven Bereich. Die Mannschaft muss nun alternative Lösungen finden, um das Turnierziel, das Überstehen der Gruppenphase, zu erreichen. Die Nachricht vom Aus Baumgartners verbreitete sich schnell in den österreichischen Medien und unter den Fans, die ihrem Star Genesung wünschen.

Die WM, die für viele Spieler den Höhepunkt ihrer Karriere darstellt, wird für Baumgartner ohne eigenen Einsatz stattfinden, was seine Rolle im Kader verändert und seine mentale Stärke auf eine harte Probe stellt. Die Unterstützung durch Familie, Trainer und Mannschaftskollegen wird in den kommenden Wochen entscheidend sein, um diese schwierige Phase zu überwinden





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