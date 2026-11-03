Christoph Baumgartner kehrt in Österreichs Nationalmannschaft zurück

Österreichs Star Christoph Baumgartner kehrt nach fünf Monaten Verletzungspause zurück. Trainer Ralf Rangnick nominiert ihn für die Nation-League-Spiele gegen Irland und Israel.

Christoph Baumgartner ist zurück im Kader der österreich ischen Nationalmannschaft. Der 27-jährige Offensivstar von RB Leipzig hat sein Comeback nach einer schweren Verletzung perfektioniert. Auswahltrainer Ralf Rangnick hat ihn für die anstehenden Nation-League-Begegnungen gegen Irland und Israel nominiert.

Fünf Monate sind vergangen, seitdem sich der Vize-Kapitän beim Warmmachen vor dem Länderspiel gegen Tunesien einen Sehnenabriss im rechten Oberschenkel zuzog. Diese Zeit der Rehabilitation nutzt er nun, um für die Nationalmannschaft bereitzustehen. Rangnick lobt die Leistung des Spielers als fantastisches Comeback.

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Comeback unter Ralf Rangnick bestätigt

Der frühere Sportdirektor von RB Leipzig bewertet die Rückkehr seines ehemaligen Schützlings sehr positiv. Er äußerte, dass man nicht besser aus einer solchen Verletzung zurückkehren könne. Baumgartner hat während seiner Ausfallzeit kaum an Qualität eingebüßt. Seine jüngsten Kurzeinsätze beweisen dies eindeutig.

In seinen ersten vier kurzen Auftritten für die Nationalelf zeigte er wieder seine gewohnte Klasse. Ein Tor fehlte dabei zwar, doch die gezeigte Intensität sprach für sich. Letztlich blieb er gegen Schalke ohne Torbeteiligung, doch die 29 Minuten bestätigten seine körperliche Verfassung. Er hat wieder Kraft für mehr aufzuweisen.

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Startelf-Platz gegen Manchester City gesichert

Zwei Wochen nach seinem Comeback in Madrid steht nun der nächste große Test an. Am Mittwoch um 21 Uhr tritt RB Leipzig im Champions-League-Kracher gegen Manchester City an. Christoph Baumgartner wird dabei erstmals wieder in der Startelf stehen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in seiner Rekonvaleszenz.

Die Belastung wurde in den vergangenen Spielen schrittweise gesteigert. Nach zwei Einsätzen über gut eine halbe Stunde hat die medizinische Abteilung von Leipzig grünes Licht gegeben. Baumgartner darf nun für etwa 50 Minuten auf das Feld. Trainer Martin Demichelis setzt auf ihn.

Demichelis plant feste Integration ins Team

Trainer Martin Demichelis hat mit Baumgartner trainiert und die Entscheidung für die Startelf getroffen. Er bestätigte, dass der Offensiv-Star am Mittwoch von Anfang an dabei sein wird. Körperlich dürften dem Topscorer der vergangenen Bundesligaspielzeit sogar noch mehr Minuten zuzutrauen sein.

Baumgartner war in der letzten Saison mit 13 Toren und 9 Vorlagen der entscheidende Faktor. Dennoch nimmt keiner im Klub das Risiko eines Rückfalls in Kauf. Zu wichtig ist der Spieler für die gesamte Mannschaft von RB Leipzig. Die Vorsicht dient dem langfristigen Erfolg.

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Nationalelf erwartet Stärkung durch Baumgartner

Die Nominierung durch Ralf Rangnick unterstreicht die Wichtigkeit von Christoph Baumgartner für Österreich. Die Nation-League-Spiele gegen Irland am 14. November und gegen Israel am 17. November bieten ihm ideale Rahmenbedingungen. Er kann dort seine Form weiter festigen.

Die Fans und die Medien beobachten seine Entwicklung genau. Seine Rückkehr ist eine massive Aufwertung für die österreichische Elf. Mit seiner Erfahrung und seinem Talent kann er die Mannschaft in kritischen Momenten tragen. Die Hoffnung ist groß, dass er fit bleibt.

Zukunftsaussichten nach langer Verletzungspause

Die medizinische Abteilung von RB Leipzig hat alles getan, um einen sicheren Weg zurück zu ebnen. Christoph Baumgartner hat diese Chance genutzt. Jetzt geht es darum, seine Spielpraxis kontinuierlich aufzubauen. Die nächsten Wochen werden entscheidend für seine weitere Entwicklung sein.

Trainer Martin Demichelis und Ralf Rangnick setzen auf ihn. Beide Coaches wissen um seine Bedeutung. Die Kombination aus nationaler und internationaler Belastung muss sorgfältig gemanagt werden. Ein gesunder Baumgartner wäre ein Gewinn für alle Vereine. Die Zukunft sieht für den 27-Jährigen vielversprechend aus.