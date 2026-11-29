Beinahe hätte der SC Freiburg Platz eins in der Bundesliga erobert - doch dann kam Christoph Baumgartner, der RB Leipzig einen Zähler bescherte und Borussia Dortmund half.

Beinahe hätte der SC Freiburg Platz eins in der Bundesliga erobert - doch dann kam Christoph Baumgartner, der RB Leipzig in der dritten Minute der Nachspielzeit beim 2:2 einen Zähler bescherte und Borussia Dortmund half.

Zuvor hatten Igor Matanovic und Maximilian Eggestein für die Gastgeber getroffen und Christopher Nkunku für den Anschluss gesorgt.

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Wegen des späten Treffers geht Freiburg statt auf Platz eins als Dritter in den nächsten Spieltag, Leipzig hat sich mit dem späten Remis den Anschluss gesichert. Der BVB bleibt unabhängig vom Ausgang des Abendspiels gegen Bayer Leverkusen Tabellenführer, ohne den Treffer von Baumgartner wäre das Team von Trainer Julian Schuster zumindest vorerst vorbeigezogen. Freiburg startete sofort wie eine Mannschaft, die den Rückenwind aus sechs Pflichtspielsiegen und die Chance auf die Tabellenführung hatte.