FC-Bayern-Sportdirektor Christoph Freund widerlegt Skeptiker und erklärt, warum die Vertragsverlängerung von Harry Kane bis 2029 eine fundierte Entscheidung für die Zukunft des Rekordmeisters ist.

Christoph Freund hat nach der Verlängerung des Vertrags von Harry Kane bis 2029 bei FC Bayern München alle Zweifel an der Entscheidung ausgeräumt. Der Sportdirektor verwies auf die überlegene Performance des Starstürmers, die weit über den Erwartungen von Experten lag und die anfänglichen Spekulationen widerlegt.

Überwundene Skepsis im Transferprozess

Christoph Freund betonte, dass auch bei der Verpflichtung von Harry Kane im Sommer 2023 vonseiten der Presse und der Analyse-Experten große Bedenken geäußert wurden. Kritiker fragten damals öffentlich, ob der Angreifer wirklich so gut ist und ob das investierte Geld von rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur seinen Wert hat. Nach einem Jahr wurde erneut diskutiert, ob er das geforderte Top-Level auf Dauer halten kann, doch Freund bestätigt, dass der Engländer jede dieser kritischen Fragen durch sein Spiel entkräftet hat.

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Datenlage bestätigt strategische Weichenstellung

Die harten Fakten untermauern die Entscheidung des FC Bayern München eindeutig, da Harry Kane in seinen bisherigen 161 Pflichtspielen für den Rekordmeister 156 Treffer erzielt hat. Diese statistische Ausbeute gilt längst als einer der besten Transfers in der Vereinsgeschichte und beweist, dass die anfänglichen Zweifel unbegründet waren. Christoph Freund stellt klar, dass die Wahrheit, wie man weiß, auf dem Platz liegt, und dort hat Kane in den letzten Jahren seine Qualität mehrfach und unbestreitbar bewiesen.

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Psychologische Stärke als Garanten der Konstanz

Christoph Freund hob hervor, dass nicht nur die physischen Leistungen, sondern vor allem die Einstellung und die Persönlichkeit von Harry Kane ausschlaggebend für die langfristige Planung sind. Der Österreicher erklärte, man sei beim FC Bayern absolut überzeugt, dass der Spieler seine extrem hohe Level auch in den kommenden Jahren beibehalten wird. Diese Überzeugung sei der Grund, warum man den Vertrag bis zum Sommer 2029 unterzeichnet hat, wodurch Kane in der letzten Vertragsphase 36 Jahre alt sein wird.

Auswirkungen auf das anstehende Pflichtspiel

Die klare Positionierung von Christoph Freund und der Vereinsführung erfolgt im Vorfeld des Bundesligaspiels am Samstag um 15:30 Uhr bei FSV Mainz 05, welches im Programm von Sky übertragen wird. Mit dieser stabilisierenden Aussage will der Sportdirektor den Fokus wieder auf das unmittelbare sportliche Ziel lenken und demonstrieren, dass Harry Kane auch in den nächsten Jahren entscheidend zum Erfolg des Rekordmeisters beitragen wird. Die Entscheidung gegen Spekulationen und für die langfristige Bindung eines Weltstars zeigt die strategische Ausrichtung des FC Bayern München.