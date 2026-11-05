Christoph Kramer präsentiert zweiten Roman im Borussia-Park

Bundesliga-Legende Christoph Kramer stellte sein neues Buch Wolkenberührpunkt vor dem Publikum im Borussia-Park vor. Der Ex-Weltmeister berichtete von seinem erfolgreichen Weg als Autor.

Christoph Kramer kehrte am Donnerstag in die Heimat seines langjährigen Vereins zurück. Der 35-jährige Weltmeister von 2014 betrat den Rasen des Borussia-Parks nicht als Fußballspieler, sondern als erfolgreicher Schriftsteller. Vor rund 1.000 Zuhörern stellte er in der VIP-Lounge seinen zweiten Roman vor. Die Veranstaltung markierte eine besondere Rückkehr für den Ex-Profi, der dort einst 288 Pflichtspiele absolviert und zehn Tore erzielt hatte.

Neues Werk über Glück und Identität

Christoph Kramer präsentierte sein neues Buch Wolkenberührpunkt. Der Coming-of-Age-Roman handelt von zwei scheinbar unterschiedlichen Männern und der zentralen Frage, ob das Glück erst dann kommt, wenn man aufhört, jemand sein zu wollen. Im Mittelpunkt steht Roman, der nach dem geheimnisvollen J sucht. Er flüchtet mit seinem besten Freund Steve auf einen alten Mast, den Wolkenberührpunkt, um Wünsche in die Welt zu schreien. Diese Geschichte folgt auf seinen ersten Roman, der im Herbst 2024 erschien.

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Erfolg des Vorgängers und Lesung

Kramers literarischer Einstieg war extrem erfolgreich. Sein erstes Buch Das Leben fing im Sommer an stieg auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Bei der Lesung im Borussia-Park erklärte der Autor, wie er auf den Titel seines neuen Werks kam. Er behalte einen Block neben dem Bett, um nächtliche Gedanken festzuhalten. Eines Morgens stand der Begriff Wolkenberührpunkt auf dem Zettel, da er diesen Titel wirklich geträumt habe. Seine lockere Art sorgte immer wieder für Heiterkeit im Saal.

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Verlagsentscheidungen und Theatererfolg

Während des Gesprächs mit Moderator Markus Aretz verriet Kramer einige Hintergründe zum Text. Markus Aretz ist Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach und begleitete den Abend. Kramer enthüllte, dass sein Verlag eine gute Sex-Szene aus dem Buch entfernt habe. Zudem berichtete er von einem weiteren Erfolg. Sein erstes Buch wird bereits als Theaterstück in Düsseldorf aufgeführt. Es steht nun fest, dass die Verfilmung 2028 in die Kinos kommt. Dies bezeichnete der Autor als große Ehre.

Signierstunde im Stadion

Der Abend endete mit einer großen Nachfrage nach dem neuen Buch. Viele Besucher hatten das Werk bereits eifrig gekauft. Christoph Kramer musste fast wie früher im Stadion seine Unterschrift leisten. Die Gäste durften sich das neue Werk von dem Ex-Fußballprofi persönlich signieren lassen. Die Veranstaltung demonstrierte die anhaltende Popularität des 35-Jährigen, der nun seinen zweiten Weg als Autor erfolgreich geht. Die Atmosphäre in der VIP-Lounge war geprägt von Begeisterung für die literarische Leistung des Weltmeisters von 2014.