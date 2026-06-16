Christophe Gleizes, ein französischer Sportjournalist, sitzt im Gefängnis in Algerien. Er wurde wegen Verherrlichung des Terrorismus zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die Behörden werfen ihm Kontakte zu einer Separatistenbewegung vor. Viele Journalisten und der Fifa-Präsident setzen sich für ihn ein und hoffen auf eine Begnadigung.

Seine Freiheit können sie ihm nehmen - doch nicht seine Neugier! Der französische Sportjournalist Christophe Gleizes sitzt aktuell in Algerien im Gefängnis. Und dennoch war er bei der Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft in gewisser Weise präsent.

Ein Reporter der Zeitung “L–Équipe” stellte stellvertretend für ihn eine Frage. Gleizes’ Schicksal bewegt nicht nur die französische Medienwelt. Was war passiert? Gleizes arbeitet für die Magazine “So Foot” und “Society”.

Nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen recherchierte er für eine Reportage über den algerischen Klub Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), als er im Mai 2024 in Algerien festgenommen wurde. Im Juni 2025 verurteilte ihn die Justiz wegen “Verherrlichung des Terrorismus” zu sieben Jahren Haft. Die Behörden werfen ihm Kontakte zu einer Separatistenbewegung vor, die in Algerien als Terrororganisation eingestuft wird.

Nachdem seine Frage im Presseraum verlesen wurde, antwortete Frankreich-Trainer Didier Deschamps: “Ich hoffe für ihn und seine Familie, dass er so schnell wie möglich hier sein und seine Fragen selbst stellen kann. ” Mehrere Journalisten trugen bei der Pressekonferenz Schals mit der Aufschrift “Free Gleizes. ” Auch Fifa-Präsident Gianni Infantino setzt sich für den Reporter ein.

“Er hat seine Akkreditierung und er hat seinen Platz hier,” sagte er bereits vor dem Start der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Infantino hofft auf eine Begnadigung: “Ich hoffe, dass er in einem großen Akt der Menschlichkeit die präsidentielle Begnadigung bekommt und noch während der WM zu uns stoßen kann. ” Frankreich-Trainer Deschamps berichtete, dass er die Eltern des Journalisten Ende Mai beim französischen Pokalfinale getroffen habe.

Die FIFA lud sie zum-Auftakt der “Équipe Tricolore” gegen Senegal nach East Rutherford ein. Gleizes’ Mutter sagte dem Sender BBC, ihr Sohn fühle sich von der Welt “abgeschnitten.





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