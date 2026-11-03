Christopher Lloyd bedauert verpasste Stunt-Szene in Zurück in die Zukunft 3

Der 88-jährige Schauspieler Christopher Lloyd offenbart in seinen Memoiren, dass er eine gefährliche Verfolgungsjagd in Zurück in die Zukunft 3 selbst hätte durchführen können. Er bereut es bis heute.

Der 88-jährige US-amerikanische Schauspieler Christopher Lloyd blickt nach über fünfzig Jahren Karriere auf eine beeindruckende Filmografie zurück, doch eine bestimmte Erinnerung aus den Dreharbeiten zu dem Kultfilm "Zurück in die Zukunft 3" begleitet ihn bis heute. Vor 36 Jahren kam der Abschluss der beliebten Trilogie in die Kinos, und obwohl Lloyd den Film als Fan besonders schätzt, löst eine spezifische Sequenz bei ihm immer noch ein Gefühl des Bedauerns aus. In seinen kürzlich erschienenen Memoiren enthüllt der Darsteller der ikonischen Figur Dr. Emmett Brown, alias Doc Brown, Details zu einer Szene, die er aus sicherheitstechnischen Gründen nicht selbst absolvierte.

Gefährliche Verfolgungsjagd mit Dampflokomotive

Die betreffende Sequenz spielt im Wilden Westen und zeigt Doc Brown, wie er einem dampfenden Zug hinterherreitet, um seine Zeitmaschine DeLorean und seinen Freund Marty McFly in die Gegenwart zu retten. Lloyd beschreibt, dass er direkt neben dem hinteren Teil des Zuges galoppieren sollte, um nah genug heranzukommen, um sich an einem Griff am Waggon festzuhalten. Die Anweisung lautete jedoch explizit, diesen Versuch unter keinen Umständen durchzuführen und nicht vom Pferd auf den fahrenden Zug zu wechseln. Stattdessen kam ein professioneller Stuntman zum Einsatz, um die gefährliche Aktion durchzuführen.

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Schauspieler bereut Entscheidung für Sicherheit

Trotz der strikten Sicherheitsvorkehrungen ist Christopher Lloyd der festen Überzeugung, dass er die Szene auch alleine hätte meistern können. Er erinnert sich daran, wie rasend schnell der Zug fuhr und wie nah er ihm war, sodass er das Vibrieren des Metallgeräts spüren konnte. Laut seinem Bericht hätte er den Zug mit der Hand erreichen können und dachte damals: Ich kann das schaffen. Er ist direkt da. Beinahe hätte er alles aufs Spiel gesetzt, aber er folgte den Anweisungen. Dieses Versäumnis verursacht ihm jedes Mal einen Stich im Herzen, wenn er den Film sieht und diese Szene betrachtet.

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Kulturelle Bedeutung und fehlende Neuauflage

Die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie gilt bis heute als absoluter Kult und ist so beliebt, dass sich bislang noch niemand an eine Neuauflage gewagt hat, was im Zeitalter von Reboots und Legacy-Sequels ein kleines Wunder darstellt. Der in Connecticut geborene Schauspieler, der seit über 50 Jahren vor der Kamera steht, schwärmt in seinen Memoiren ausgiebig von dem Film. Ursprünglich hatte er das Drehbuch sogar ungelesen in den Müll geworfen, entschied sich dann aber anders und prägte die Rolle des exzentrischen Wissenschaftlers unvergesslich. Eine vierte Verfilmung wurde 1991 veröffentlicht, ist aber kaum bekannt.