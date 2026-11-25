Christopher Nguyen sichert sich mit einem Triumph in Nordzypern seinen ersten Triton-Titel und knackt die 10-Millionen-Dollar-Marke bei den Karrieregewinnen.

Christopher Nguyen hat 2026 mit dem Sieg beim Main-Event der Triton Super High Roller Series auf Zypern den krönenden Abschluss eines herausragenden Jahres erreicht. Der deutsche Poker-Star triumphierte im Merit Royal Diamonds Resort in Nordzypern und sicherte sich dabei ein Preisgeld von 3.410.000 Dollar. Dieser Betrag stellt das bis dato höchste einzelne Preisgeld in seiner Laufbahn dar und festigt seinen Status als einer der erfolgreichsten Spieler der High-Roller-Szene.

Neue Karriere-Marke für Nguyen geknackt

Durch diesen spektakulären Sieg am Zypern-Turnier überschritt der 34-jährige Deutsche im Kalenderjahr 2026 erstmals die Marke von 10 Millionen Dollar bei Live-Turniergewinnen. Die Gesamtkarrieregewinne von Christopher Nguyen kletterten dadurch auf einen Rekordwert von 15,9 Millionen Dollar. Damit beendete er sein Erfolgsjahr mit dem größten Einzeltriumph und unterstrich seine Dominanz in der professionellen Pokerszene.

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Der Sieg im Main-Event war das Ergebnis eines intensiven Wettbewerbs, bei dem sich Nguyen gegen 154 andere Teilnehmer im Merit Royal Diamond Hotel & Spa durchsetzen musste. Die hohe Anzahl der Entries unterstreicht die Popularität der Triton Series und die enorme Konkurrenz, der sich die Elite-PIayer stellen müssen. Für Nguyen war dieser Titel nicht nur ein finanzieller Meilenstein, sondern auch ein persönlicher Triumph nach einem Jahr voller historischer Erfolge.

Historisches Jahr mit ersten großen Titeln

Das Jahr 2026 war für Christopher Nguyen von mehreren bahnbrechenden Meilensteinen geprägt. Bevor er in Zypern seinen ersten Triton-Titel gewann, hatte er bereits ein Bracelet bei der World Series of Poker (WSOP) errungen. Zusätzlich gelangen ihm zwei weitere siebenstellige Preisgelder, was seine Konsistenz auf höchstem Niveau beweist. Nguyen selbst ordnete seine aktuelle Leistung sehr selbstbewusst ein und betonte, dass er momentan in einer hervorragenden Verfassung spiele.

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Er führte an, dass er in den letzten Jahren großartige Ergebnisse erzielt habe und dem Spiel großen Spaß entgegenbringe. Diese positive Einstellung sei für seinen Erfolg entscheidend. Die Grundlage für diese aufstrebende Karriere-Kurve legte der Deutsche bereits bei der World Series of Poker Paradise-Edition 2023 auf den Bahamas. Dort erreichte er den vierten Platz im Main Event und sicherte sich über 2 Millionen Dollar, was den startschuss zu seiner aktuellen Erfolgsserie war.

Harte Konkurrenz am Finaltisch in Zypern

Der Weg zum Sieg in Nordzypern war für Christopher Nguyen alles andere als einfach. Am Finaltisch trafen nicht nur erfahrene Gegner aufeinander, sondern eine der stärksten Felder der letzten Jahre. Die neun Finalisten hatten zuvor insgesamt 25 Triton-Titel gewonnen, was die Qualität des Feldes besonders deutlich macht. Nguyen war sich der Herausforderung bewusst und wusste, dass er nur in perfekter Form bestehen konnte.

Trotz extremer physischer Belastung durch extrem lange Spielzeiten am zweiten Turniertag bereitete er sich akribisch vor. Er erklärte, dass er sich am Morgen vor jedem einzelnen Gegner einen Schlachtplan zurechtgelegt habe. Diese detaillierte Vorbereitung zahlte sich aus, da er sich schließlich gegen die Poker-Elite durchsetzte und nun mit zwei Triton-Titeln in seinem Portfolio zu den Großen des Geschäfts zählt.

Weitere große Turniere und GGP Poker Ergebnisse

Neben den Erfolgen von Christopher Nguyen gab es auch bei anderen großen Poker-Plattformen signifikante Ereignisse. Auf der Plattform GGPoker wurde beim 10.000 Dollar GGMillions Event ein weiterer Titel vergeben. Der deutsche Spieler Tobias Schwecht erreichte das Finale dieses Turniers, konnte sich jedoch nicht den ersten Platz sichern.

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Tobias Schwecht beendete das Turnier auf dem fünften Platz und erhielt ein Preisgeld von 536.000 Dollar. Der Sieg beim GGMillions ging an den Franzosen Emilien Pitavy, der sich über eine Auszahlung von 1,5 Millionen Dollar freuen durfte. Diese Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Triton Series als auch GGP Poker weiterhin Magnetpunkte für die weltweite Poker-Elite darstellen und höchste Preisgelder versprechen.