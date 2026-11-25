Christopher Nguyen sichert sich den Titel beim 100.000-Dollar-Main-Event der Triton Series in Nordzypern und gewinnt 3,41 Millionen Dollar.

Der deutsche Profipoker-Spieler Christopher Nguyen hat am Wochenende im Merit Royal Diamonds Resort in Nordzypern einen historischen Triumph gefeiert. Mit einem klaren Kopf und präziser Strategie sicherte sich Nguyen den Titel des 100.000-Dollar-Main-Events der legendären Triton Super High Roller Series. Dies markiert den krönenden Abschluss eines außergewöhnlichen sportlichen Jahres für den Deutschen, das er als bislang beste Phase seiner Laufbahn beschreibt.

Dieser spektakuläre Sieg bescherte Nguyen ein kolossales Preisgeld von 3.410.000 Dollar. Es handelt sich dabei um das höchste Einzel-Preisgeld seiner bisherigen Karriere. Durch diesen Gewinn knackte der Pokerspieler im Jahr 2026 die psychologisch und finanziell bedeutende 10-Millionen-Dollar-Marke bei Live-Turniergewinnen. Seine gesamten Karriere-Gewinne beliefen sich damit auf satte 15,9 Millionen Dollar, was seine Position als eine der führenden Größen im internationalen High-Stakes-Poker unterstreicht.

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Der Weg zur Meisterschaft im Merit Royal Diamond Hotel

Der Weg zum Hauptgewinn war alles andere als leicht, da sich Nguyen gegen eine extrem kompetitive Konkurrenz durchsetzen musste. Insgesamt traten 154 Entries im Merit Royal Diamond Hotel & Spa an, um die Ehre des Turnierspiels zu erringen. Die Qualität der Teilnehmer war dabei besonders hoch angesiedelt. Die neun Finalisten des Wettbewerbs verfügten zusammen bereits über 25 vorherige Triton-Titel, was das Niveau der Konkurrenz auf ein elitäres Plateau hob.

Nguyen wusste vor dem Finale, dass er in bestmöglicher Verfassung sein musste, um sich gegen diese Poker-Elite durchzusetzen. Obwohl er am zweiten Turniertag extrem lange am Pokertisch saß, zeigte sich der Deutsche akribisch vorbereitet. Er legte morgens für jeden einzelnen Gegner einen spezifischen Schlachtplan zurecht, um taktisch immer einen Schritt voraus zu sein. Diese disziplinierte Herangehensweise zahlte sich im entscheidenden Moment aus und führte zum Titelgewinn.

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Ein Jahr der Dominanz und persönlichen Höchstleistungen

Der Triumph in Zypern krönt ein Jahr 2026, das Nguyen als das beste seiner Karriere bezeichnet. Bereits zuvor konnte er sein erstes Bracelet bei der World Series of Poker (WSOP) nach Hause bringen. Zudem feierte er in diesem Jahr seinen ersten Triton-Titel vor der Zypern-Veranstaltung. Hinzu kamen zwei weitere siebenstellige Preisgelder, die seine konsistente Leistungsfähigkeit unter Beweis stellten.

Die Grundlage für diesen steilen Karrierestieg legte Nguyen bereits bei der World Series of Poker Paradise-Edition 2023 auf den Bahamas. Dort wurde er im Main Event Vierter und sicherte sich über 2 Millionen Dollar. Seit diesem Zeitpunkt steigt seine Gewinnkurve stetig an. Nguyen selbst führt seinen Erfolg auf eine positive Einstellung zurück. Er betonte, dass er im Moment ziemlich gut spiele und großen Spaß am Spiel habe, was eine essentielle Voraussetzung für seine aktuelle Form sei.

Weitere Turniererfolge auf der GGPoker Plattform

Neben Christopher Nguyen gab es auf der großen Poker-Plattform GGPoker weitere spannende Ergebnisse, die das internationale Interesse an den High-Stakes-Events befeuerten. Beim 10.000 Dollar GGMillions Turnier stand der deutsche Spieler Tobias Schwecht im Finale. Der erfahrene Profi musste sich in diesem hochklassigen Wettkampf jedoch geschlagen geben.

Tobias Schwecht landete am Ende auf dem 5. Platz und kassierte dafür ein respektables Preisgeld von 536.000 Dollar. Den Sieg des Turniers sicherte sich der Franzose Emilien Pitavy. Pitavy konnte sich nach seinem Triumph über ein enormes Preisgeld von 1,5 Millionen Dollar freuen, was ihn ebenfalls zu den Top-Gewinnern des Wochenends machte und die hohe Qualität der auf GGPoker spielenden Profis unterstrich.