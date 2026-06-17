Christopher Nolan's 'Die Odyssee' bricht IMAX-Verkaufsrekorde

Das BFI IMAX in London hat innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Vorverkaufsstart 28.000 Tickets für Christopher Nolans 'Die Odyssee' verkauft und damit den bisherigen Rekord für den ersten Verkaufstag des Kinos deutlich übertroffen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Werk des antiken Dichters Homer und erzählt die Geschichte von Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg den langen und gefährlichen Weg zurück in seine Heimat antreten muss. Nolan setzt für die Verfilmung auf eine prominente Besetzung und verwendet das besonders hochwertige IMAX-70-mm-Format.

Christopher Nolan und das IMAX -Format sind seit Jahren eng miteinander verbunden. Der Erfolg von 'Oppenheimer' hat die Erwartungen an Nolans nächstes Projekt, ' Die Odyssee ', enorm gesteigert.

Das BFI IMAX in London hat innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Vorverkaufsstart 28.000 Tickets für den Film verkauft und damit den bisherigen Rekord für den ersten Verkaufstag des Kinos deutlich übertroffen. Die Einnahmen beliefen sich auf rund 1,01 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: 'Dune: Part Two' erreichte am selben Standort innerhalb der ersten 24 Stunden etwa 491.000 US-Dollar, während 'Oppenheimer' auf rund 341.000 US-Dollar kam.

Bereits ein Jahr vor dem Kinostart waren vier Vorstellungen des Eröffnungswochenendes innerhalb von weniger als einer Stunde ausverkauft, darunter auch eine spezielle Mitternachtsvorstellung. Der Vorverkauf für das Premium Large Format (PLF) führte sogar zu einem Absturz der Webseiten großer Kinoketten, da der Ansturm die Server überforderte.

'Die Odyssee' basiert auf dem gleichnamigen Werk des antiken Dichters Homer und erzählt die Geschichte von Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg den langen und gefährlichen Weg zurück in seine Heimat antreten muss. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen mythischen Kreaturen und muss sich gegen zahlreiche Männer behaupten, die seinen Platz einnehmen wollen, während seine Ehefrau Penelope in Ithaka auf seine Rückkehr wartet.

Für die Verfilmung setzt Nolan auf eine prominente Besetzung, darunter Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o und Charlize Theron. Der Film wurde vollständig auf IMAX-70-mm-Material gedreht, um eine sehr hohe Bildqualität und eine große Projektion auf entsprechend ausgestatteten Leinwänden zu gewährleisten





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