Christopher Nolan verrät überraschenden Lieblingsfilm zum Fernsehprogramm

In der Radiosendung 'The Rich Eisen Show' enthüllte Christopher Nolan, dass er bei der Komödie 'Ricky Bobby - König der Rennfahrer' nicht wegschalten kann. Neben Kubrick-Filmen ist dies seine unerwartete Wahl.

Christopher Nolan , der Regisseur von 'Oppenheimer', hat während einer Promotiontour für seinen neuen Film verraten, bei welchen Filmen er beim Durchzappen des Fernsehprogramm s immer wieder hängenbleibt.

In der Radiosendung 'The Rich Eisen Show' sprach der Filmemacher über seine Vorlieben und überraschte mit einer unerwarteten Antwort. Neben den Werken von Stanley Kubrick, den Nolan sehr schätzt, nannte er die Komödie 'Ricky Bobby - König der Rennfahrer' (Originaltitel: 'Talladega Nights'), die er als Pflichtprogramm bezeichnete. Diese Aussage zeigt, dass Nolan auch vor absurdem Humor nicht zurückschreckt.

Die Komödie 'Ricky Bobby - König der Rennfahrer' wurde im Jahr 2006 von Adam McKay inszeniert, der vor allem für seine skurrilen Filme mit Will Ferrell bekannt ist, wie zum Beispiel die 'Anchorman'-Filme. In dem Film wird die Rennfahrer-Szene der USA humorvoll aufs Korn genommen. Die Hauptfigur Ricky Bobby, gespielt von Will Ferrell, ist ein gefeierter NASCAR-Profi, der zusammen mit seinem Freund Cal Naughton Jr. (John C. Reilly) das Duo 'Knack und Back' bildet.

Als jedoch der französische Ex-Formel-1-Fahrer Jean Girard (Sacha Baron Cohen) auftaucht, bekommt Ricky ernsthafte Konkurrenz. Es folgt ein Feuerwerk an Gags und komischen Situationen, die den Film zu einem unterhaltsamen Erlebnis machen. Nolans Vorliebe für diese Komödie mag überraschen, zeigt aber seine Wertschätzung für vielfältige Filmgenres. Der Regisseur, der für seine anspruchsvollen und oft düsteren Werke wie 'Inception' oder 'The Dark Knight' bekannt ist, beweist damit, dass er auch leichtere Kost zu schätzen weiß.

In der 'Rich Eisen Show' erklärte Nolan, dass er bei einem Film wie 'Ricky Bobby' einfach nicht wegschalten könne. Dies unterstreicht die universelle Anziehungskraft gut gemachter Komödien, die selbst einen ernsthaften Künstler wie Nolan fesseln können. Der Film ist ein Beispiel dafür, wie Humor und Sport auf unterhaltsame Weise kombiniert werden können. Insgesamt bietet die Anekdote einen interessanten Einblick in Nolans persönlichen Filmgeschmack und zeigt, dass hinter dem ernsten Regisseur auch ein Fan von lockerer Unterhaltung steckt.

Seine Offenheit in Interviews fördert die Sympathie der Fans und zeigt, dass auch große Filmemacher einfache Freuden am Fernsehprogramm haben. Die Verbindung von Kubricks Meisterwerken mit einer aberwitzigen Komödie wie 'Ricky Bobby' mag ungewöhnlich erscheinen, ist aber ein Beleg für die Vielfalt von Nolans Filmverständnis. Es bleibt abzuwarten, ob er in Zukunft selbst einmal eine Komödie drehen wird, aber sein Bekenntnis zu diesem Genre macht zumindest Hoffnung auf eine mögliche überraschende Regiearbeit





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Christopher Nolan Ricky Bobby Komödie Fernsehprogramm Lieblingsfilme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Interesse sinkt vor Kinostart: Wird 'Die Odyssee' zum Flop?Trotz Mega-Star-Aufgebot: Laut einer Umfrage schwindet das Interesse an Christopher Nolans 'Die Odyssee' – liegt es am umstrittenen Cast?

Read more »

Streit um CSD Dresden: Veranstalter meldet neue Aufzüge anDresden (sn) - Der Christopher Street Day (CSD) in Dresden macht aus der Not eine Tugend: Da die Landesdirektion Sachsen und das Verwaltungsgericht

Read more »

Schrauben und rechte Gruppen stören CSD in WernigerodeWernigerode (sa) - Der Christopher Street Day (CSD) in Wernigerode ist von Störaktionen und einer angespannten Stimmung begleitet worden. Wie der

Read more »

Christopher Nolans riskantes Projekt: 'Die Odyssee' verliert an PopularitätChristopher Nolans neue Verfilmung von Homers Epos 'Die Odyssee' scheint an Popularität zu verlieren. Laut einer neuen Erhebung sollen nur noch 44 Prozent des US-amerikanischen Publikums interessiert daran sein, den Film im Kino anzuschauen. Der Film soll um die 250 Millionen US-Dollar gekostet haben und ist ein pseudo-historisches Fantasy-Spektakel.

Read more »