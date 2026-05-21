Christopher Nolans 'Die Odyssee' - Ein Film, der die antike Vergangenheit neu erzählt

Der Fantasy-Film 'Die Odyssee' basiert auf Homers berühmtem Epos und soll am 16. Juli in die Kinos kommen. Mit einem Budget von rund 250 Millionen Dollar setzt das Projekt auf riesige Kulissen, zahlreiche praktische Effekte und eine große Besetzung. Besonders bemerkenswert ist, dass 'Die Odyssee' der erste Film ist, der vollständig mit 70-mm-IMAX-Kameras gedreht wurde.

Der Fantasy-Film ' Die Odyssee ' basiert auf Homer s berühmtem Epos und soll am 16. Juli in die Kinos kommen. Mit einem Budget von rund 250 Millionen Dollar setzt das Projekt auf riesige Kulissen, zahlreiche praktische Effekte und eine große Besetzung.

Besonders bemerkenswert ist, dass 'Die Odyssee' der erste Film ist, der vollständig mit 70-mm-IMAX-Kameras gedreht wurde. Christopher Nolan erklärte, dass der Film eine Art von Großproduktion ist, die in Hollywood inzwischen selten geworden ist. Nolan erklärte auch, dass der Film ähnlich wie 'Interstellar' angegangen wurde, bei dem Wissenschaftler engagiert wurden, um die physikalischen Konzepte möglichst glaubwürdig umzusetzen. Bei 'Die Odyssee' hat Nolan einen ähnlichen Ansatz verfolgt, indem er Wissenschaftler engagierte, um die antike Vergangenheit möglichst glaubwürdig darzustellen.

Der Film erzählt die Geschichte des griechischen Königs Odysseus, gespielt von Matt Damon, der nach dem Trojanischen Krieg eine lange und gefährliche Heimreise antritt. Dabei versucht er, zu seiner Frau Penelope zurückzukehren, die von Anne Hathaway verkörpert wird. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Tom Holland als Odysseus' Sohn Telemachos, Robert Pattinson als Antinoos, Zendaya als Athene, Charlize Theron als Kalypso, Jon Bernthal als Menelaos und Benny Safdie als Agamemnon.

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