Christopher Nolans riskantes Projekt: 'Die Odyssee' verliert an Popularität

Christopher Nolans neue Verfilmung von Homers Epos 'Die Odyssee' scheint an Popularität zu verlieren. Laut einer neuen Erhebung sollen nur noch 44 Prozent des US-amerikanischen Publikums interessiert daran sein, den Film im Kino anzuschauen. Der Film soll um die 250 Millionen US-Dollar gekostet haben und ist ein pseudo-historisches Fantasy-Spektakel.

Christopher Nolan wagt sich mit seiner neuen Verfilmung von Homers Epos ' Die Odyssee ' an ein riskantes Projekt an. Laut einer neuen Erhebung soll das Interesse an dem Film jüngst stark gesunken sein.

Der Film soll um die 250 Millionen US-Dollar gekostet haben und ist ein pseudo-historisches Fantasy-Spektakel. Trotzdem ist es schwierig vorherzusagen, wie gut der Film im Kino ankommen wird. Der Regisseur hat eine fantastische Besetzung vor der Kamera versammelt, aber das Publikum ist skeptisch. Der Film soll weltweit fast eine Milliarde US-Dollar einnehmen haben, aber die aktuellen Zahlen sind besorgniserregend.

Nur noch 44 Prozent des US-amerikanischen Publikums sind interessiert daran, den Film im Kino anzuschauen. Das ist ein deutlicher Rückgang von 54 Prozent. Der Film befindet sich auf einem gleichen Niveau wie etwa 'Supergirl' und 'Moana'. Nur 39 Prozent des Publikums wissen, dass der Film schon bald in die Kinos kommt.

Der Hype um den Film ist also nur ein Sturm im Wasserglas





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