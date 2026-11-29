Der Schauspieler Christopher Straub veränderte sein Erscheinungsbild durch langfristige Ernährungsumstellung und Sport. Bei einer gemeinnützigen Aktion an Thanksgiving half er gemeinsam mit seiner Familie, darunter seine Mutter Maria, beim Essen verteilen an Bedürftige, wobei sein neuer, muskulöser Look auffiel.

vorliegen. Bei der Hilfsaktion verteilten die beiden Essen an Bedürftige. Zu dem Anlass trug Christopher eine eng geschnittene blaue Jeans, ein schlichtes weißes T-Shirt und Sneaker.

Dazu kombinierte er eine bunte Baseballkappe. In diesem lässigen Look war deutlich zu sehen, wie stark sich sein Körper verändert hat. Hinter dem neuen Erscheinungsbild steckt offenbar keine kurzfristige Diät. Christopher stellte seine Ernährung langfristig um und integrierte regelmäßige Bewegung in seinen Alltag.

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Damit setzte er auf einen Prozess, den er über Jahre hinweg konsequent verfolgte, während er nun den Feiertag nutzte, um gemeinsam mit seiner Familie für andere Menschen anzupacken. Schon am frühen Donnerstagmorgen fuhr Maria mit einem schwarzen Range Rover vor, um ihren Sohn abzuholen. Wenig später wurden Mutter und Sohn an einem Gemeinschaftsgebäude gesichtet. Bei dem Einsatz bekamen sie Verstärkung aus der Familie: Auch Christophers Bruderhalfen mit.