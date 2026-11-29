Die AfD-Spitze ist sich in der Migrationspolitik uneins. Der Co-Vorsitzende Chrupalla kritisiert die harten Abschiebungen in den USA, seine Kollegin Weidel hingegen lobt sie. An zentralen Forderungen der Partei hält er dennoch fest.

"Es kann einen doch nicht kaltlassen, dass in Amerika mindestens 60 Menschen in der Abschiebehaft gestorben sind", sagt der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla - und geht damit auf Distanz zur Co-Vorsitzenden Alice Weidel.

Die AfD-Spitze ist sich in der Migrationspolitik uneins. Der Co-Vorsitzende Chrupalla kritisiert die harten Abschiebungen in den USA, seine Kollegin Weidel hingegen lobt sie. An zentralen Forderungen der Partei hält er dennoch fest. AfD-Chef Tino Chrupalla hat Differenzen mit seiner Co-Vorsitzenden Alice Weidel in der Migrationspolitik eingeräumt.

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Auf die Frage, ob sich in dieser Frage ein Haarriss zwischen den beiden Parteivorsitzenden zeige, sagte Chrupalla dem "Handelsblatt": "Ein Haarriss ist noch kein Riss.