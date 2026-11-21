AfD-Chef Chrupalla fordert die Abschiebung von 2,6 Millionen Ausländern. Experten und Parteifreunde kritisieren die Forderung als unrealistisch und rechtlich nicht durchführbar.

Der deutsche Politiker Maximilian Chrupalla hat im Rahmen eines Interviews mit dem Medienhaus Bild eine weitreichende Forderung für die deutsche Migrationspolitik geäußert. In einem Podcast mit dem Titel Unter Zwei sprach er sich öffentlich für die Abschiebung von bis zu 2,6 Millionen Menschen aus Deutschland aus. Diese massive Zahl umfasst nicht nur Personen mit vollziehbarer Ausreisepflicht oder ausländische Straftäter, sondern sollte laut seiner Aussage auch Bürger der Ukraine, Syriens und Afghanistans einschließen. Die Bedingung für diese Abwanderung sieht er darin, dass die jeweiligen Schutzgründe für diese Bevölkerungsgruppen entfallen sein müssen.

Konkrete Forderung und Begründung der AfD

Chrupalla rechtfertigte diese radikale Forderung mit der Aussicht auf potenziell politische Veränderungen in den Herkunftsländern der betroffenen Menschen. Er verwies dabei explizit auf Szenarien wie ein mögliches Kriegsende in der Ukraine oder eine signifikant verbesserte Sicherheitslage in den Konfliktpapieren Syrien und Afghanistan. Der AfD-Chef begründete seine Zahlenangabe mit der Annahme, dass sich unter diesen Bedingungen die rechtliche Grundlage für den Aufenthalt vieler Geflüchteter ändert. Er betonte im Gespräch die Dimension des Vorhabens, indem er feststellte, dass es sich hierbei um einen Umfang von 2,6 Millionen Personen handelt, was eine massive Umstellung der aktuellen Praxis erfordern würde.

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Interne Konflikte in der Partei und Hardliner-Position

Die geäußerten Standpunkte führen zu sichtbaren Spannungen innerhalb der politischen Partei und spiegeln den ongoing Streit um den genauen Kurs der AfD in Migrationsfragen wider. Chrupalla scheint hier wieder eine deutlich härtere Linie in der Asylpolitik zu vertreten, was im Gegensatz zu anderen Stimmen in den eigenen Reihen steht. Als Vertreterin der Hardliner gilt dabei seine Co-Chefin Alice Weidel, die oft für strenge Vorgaben steht. Demgegenüber warnte der AfD-Politiker Maximilian Krah bereits zuvor vor überzogenen Erwartungen bei Abschiebungen. Er hält die Umsetzung einer millionenfachen Abschiebung für rechtlich nicht umsetzbar und kritisiert solche Pläne als praktisch nicht durchführbar.

Wissenschaftliche und rechtliche Einschätzung der Zahlen

Aus akademischer und juristischer Perspektive wird die Forderung von vielen Seiten als völlig unrealistisch eingestuft. Der Migrationsexperte Daniel Tym von der Universität Konstanz äußerte sich gegenüber der Zeitung Bild kritisch zur These von Chrupalla. Er betonte, dass der Eindruck entstehe, Millionen von Ukrainern, Syrern und Afghanen könnten schnell und pauschal abgeschoben werden. Dies sei jedoch nicht korrekt, da jeder Schutzstatus einzeln und individuell überprüft werden müsse. Tym wies darauf hin, dass zwar Menschen ihren Schutzstatus verlieren können, dies aber nicht pauschal für alle gilt, weshalb die genannten Zahlen deutlich zu hoch angesetzt seien.

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Statistische Realität der aktuellen Ausreisepflichtigen

Die Diskrepanz zwischen der politischen Forderung und der statistischen Realität ist enorm, wie aktuelle Daten belegen. Laut Angaben der Zeitung Bild waren Mitte 2026 rund 259.000 Menschen in Deutschland als ausreisepflichtig registriert. Diese Zahl steht im krassen Gegensatz zur geforderten Millionenzahl. Noch wichtiger ist die Tatsache, dass etwa 77 Prozent dieser 259.000 Personen als geduldet galten. Eine Duldung bedeutet, dass die Abschiebung ausgesetzt ist, was die praktische Umsetzung von Abschiebungsquoten massiv erschwert oder unmöglich macht.

Zusammenfassung der Lage und weitere Entwicklungen

Die Debatte zeigt, dass es innerhalb des politischen Spektrums und der Wissenschaft große Unsicherheiten über die Machbarkeit solcher Maßnahmen gibt. Während Chrupalla mit harten Worten und großen Zahlen arbeitet, verweisen Experten auf komplexe rechtliche Hürden und den Individualisierungsbedarf jedes Einzelfalls. Die Kontroverse verdeutlicht, wie schwer es ist, politische Forderungen mit der komplexen Realität der Migrationsverwaltung in Einklang zu bringen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Parteien und die Verwaltung auf diese neuen Druckquellen einstellen werden, insbesondere da die Zahlenlage eine solche Massenausweisung aktuell nicht hergibt.