AfD-Chef Tino Chrupalla verlaengtert mit der Zustimmung von CDU-Abgeordneten zur Wahl von Ulrich Siegmund zum Ministerpraesidenten in Sachsen-Anhalt und begründet dies mit inhaltlichen Übereinstimmungen.

Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla geht mit großer Sicherheit davon aus, dass Ulrich Siegmund die Wahl zum Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt erfolgreich bestehen wird. Er erwartet dabei gezielte Unterstützung durch Abgeordnete der CDU, die den notwendigen Stimmenvorrat im Landtag sichern sollen.

Strategische Koalition und Stimmenmehrheit

Tino Chrupalla gab dem Handelsblatt gegenüber zu verstehen, dass er persönlich Gespräche mit führenden Politikern der Christdemokraten sowie der Partei Das Grundgesetz (BSW) geführt hat. Diese direkten Austauschprozesse bestärken ihn in der Überzeugung, dass die Wahl gelingen wird, selbst wenn kein Ergebnis im ersten Wahlgang erzielt werden sollte. Er rechnet damit, dass die notwendige Mehrheit im zweiten oder dritten Durchgang zustande kommt.

Also read Ulrich Siegmund AfD-Ministerpräsident: Wahrscheinlichkeit in Sachsen-Anhalt steigt

Die AfD ist bei der Landtagswahl am 6. September mit vierzig Prozent der abgegebenen Stimmen zur klar stärksten Kraft im Land aufgestiegen. Für die Wahl des Regierungschefs im ersten und zweiten Wahlgang ist jedoch eine absolute Mehrheit erforderlich. Dies bedeutet konkret, dass Ulrich Siegmund drei weitere Stimmen von Abgeordneten anderer Fraktionen benötigt, um die Hürde zu nehmen. Im dritten Wahlgang genügt hingegen die einfache Mehrheit, was den Spielraum für Verhandlungen erhöht.

Chrupalla betonte, dass am Ende inhaltliche Überschneidungen und politische Kompromisse zwischen den Parteien entscheidend sein werden. Diese strategische Einbindung bürgerlicher Wähler soll helfen, das Regierungshandeln zu legitimieren und die Position der AfD im Landesparlament zu festigen.

Advertisement

Regierungsfaehigkeit als zentrales Beweismittel

Ein Regierungserfolg in Sachsen-Anhalt wird von Tino Chrupalla als essenziell für die Zukunft der gesamten Partei eingestuft. Er vertritt die Ansicht, dass die AfD beweisen muss, dass sie in der Lage ist, regierungsfähig zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Andernfalls stelle sich zu Recht die berechtigte Frage, warum es der Partei trotz ihrer starken Chancen nicht gelungen sei, politische Macht auszuüben.

Diese Aussage unterstreicht den strategischen Wandel der Partei, die sich zunehmend vom Protestinstitut zur ernstzunehmenden Regierungspartei entwickeln will. Die Erfahrung in Sachsen-Anhalt dient dabei als wichtiges Testfeld, um die Fähigkeiten der AfD-Kandidaten und der Parteistrukturen in der Praxis zu demonstrieren.

Asylpolitik und wirtschaftliche Annäherung

Neben der unmittelbaren Wahlstrategie verfolgt Tino Chrupalla auch eine klare Linie in der Migrations- und Wirtschaftspolitik. Er forderte jüngst, die Aufnahme von Asylbewerbern komplett auszusetzen, selbst wenn dies im Widerspruch zur Genfer Flüchtlingskonvention stehen würde. Er erklärte zudem, diese Konventionen notfalls kündigen zu wollen, und verglich dies mit Maßnahmen des US-Präsidenten Donald Trump.

Chrupalla plädiert für drastische Kürzungen der Leistungen für Asylbewerber, die auf das Nötigste wie Brot, Bett und Seife reduziert werden sollen. Er verweist dabei auf Kritik an der Praxis der US-Abschiebebehörde ICE, wobei er betonte, dass in Amerika mindestens sechzig Menschen in der Abschiebehaft gestorben sind. Solche Vorgänge müssten vermieden werden, um in der Bevölkerung Akzeptanz für Abschiebemaßnahmen zu gewinnen.

Advertisement

Paradoxerweise hält er an dem Ziel fest, 2,6 Millionen Menschen aus Deutschland abzuschieben, darunter auch Syrer, Afghanen und Ukrainer, sobald ihre Schutzgründe entfallen. Er räumte ein, dass dieser Prozess nicht in wenigen Wochen erfolgen könne und jeder Fall individuell geprüft werden müsse. Um das Wählerpotenzial weiter zu vergrößern, setzt er auf eine veränderte Ansprache und betont, dass ihm dreißig Prozent Zustimmung auf Bundesebene nicht reichen.

Kontakte zur Wirtschaft und innere Parteistruktur

Ein weiterer Schwerpunkt von Tino Chrupallas Strategie ist die Annäherung an die deutsche Wirtschaft. Er gab an, bereits Gespräche mit CEOs von DAX-Unternehmen geführt zu haben, bei denen es um wirtschafts- und energiepolitische Pläne der Partei ging. Er berichtete, dass Wirtschaftsverbände den Austausch suchen und ihre Mitgliedsunternehmen anweisen, Kontakt zur AfD aufzunehmen.

Um negative Konsequenzen wie Shitstorms für die Unternehmen zu vermeiden, finden diese Diskussionen unter absoluter Diskretion statt. Chrupalla bezeichnet diesen Prozess als einen ersten Schritt zur Normalisierung und versprach, dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse in das neue Grundsatzprogramm der AfD im kommenden Jahr einfließen werden.

Auch innerhalb der Partei zeigt sich Chrupalla als Integrator. Er lehnte einen Ausschluss des rechtsextremen Politikers Alfred Höcke ab und betonte, dass dieser einen Selbstlernprozess durchlaufe. Höcke sei ein erfolgreicher Landespolitiker, dessen Arbeit in der AfD weiterhin Raum habe. Diese Haltung soll helfen, die Partei nach innen zu stabilisieren, während nach außen die Öffnung für bürgerliche Wähler und wirtschaftliche Akteure vorangetrieben wird.