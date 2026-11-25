AfD-Chef Tino Chrupalla will Millionen Menschen zur Ausreise zwingen. Das hat mit der realen Situation von Ukrainern, Syrern und Afghanen wenig zu tun. Ein Überblick.

AfD-Chef Tino Chrupalla will Millionen Menschen zur Ausreise zwingen. Das hat mit der realen Situation von Ukrainern, Syrern und Afghanen wenig zu tun. Ein Überblick.

In Sachen Ankündigungen überbot man sich in der AfD zuletzt selbst. Vorläufiger Höhepunkt: 2,6 Millionen Menschen könnten aus Deutschland abgeschoben werden, sagte AfD-Chef Tino Chrupalla im Bild-Podcast „Unter Zwei“. Das sind erheblich mehr als die rund 260.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Menschen in Deutschland. Auch bei der Einbeziehung von Straftätern, die Chrupalla nach eigenem Bekunden gern abschieben möchte, kommt man bei Weitem nicht auf 2,6 Millionen.

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Knapp 30.000 Nichtdeutsche sitzen hierzulande aktuell im Gefängnis. Stattdessen blickt der AfD-Chef, wie er selbst sagte, pauschal auf die Gruppen der Syrer, Afghanen und Ukrainer. Doch diese Menschen einfach zusammenzuzählen, führt in die Irre. Das zeigt ein Blick auf deren jeweilige konkrete Situation.

Zum vergangenen Jahreswechsel hielten sich laut Mediendienst Integration rund 450.000 Menschen aus Afghanistan in Deutschland auf. Gut 320.000 von ihnen galten als Schutzsuchende, davon wiederum gut 270.000 als anerkannte Flüchtlinge. Mitte des Jahres waren laut BAMF-Zahlen knapp 11.500 Afghanen ausreisepflichtig. Viele von ihnen verfügen allerdings über eine Duldung, können also nicht von jetzt auf gleich abgeschoben werden, etwa weil die Identität einer Person unklar ist oder die betreffende Person Kinder mit Aufenthaltserlaubnis hat.

Auch Ausbildungen und Krankheiten können einer Ausreise entgegenstehen. Nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban im Jahr 2021 hatte die damalige Bundesregierung sämtliche Abschiebungen in das Land ausgesetzt. 2024 wurde die Abschiebung von Straftätern wieder erlaubt. In Deutschland arbeiten mittlerweile sogar Gesandte der Taliban in einem afghanischen Konsulat, um Passersatzpapiere auszustellen und Identitäten zu überprüfen. Ende Oktober wurden beispielsweise 40 afghanische Straftäter abgeschoben, die unter anderem wegen Sexualdelikten, Körperverletzung und Drogenhandel verurteilt worden waren und teils direkt aus der Haft kamen.

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Mitte des Jahres berichtete die Bild am Sonntag, dass die Bundesregierung die Zahl der Abschiebungen erhöhen will. Von bis zu drei Charterflügen pro Monat war die Rede, daneben sollten auch Linienflüge genutzt werden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt erklärte, Rückführungen nach Afghanistan seien regelmäßiger und verlässlicher Bestandteil der Migrationspolitik. Ein Schlaglicht auf die veränderte Politik wirft eine Auswertung aus dem September: Da meldeten die Bundesländer innerhalb von zehn Wochen rund 490 Afghanen bei der Bundespolizei zur Abschiebung an.

Gut die Hälfte davon war laut Bundesregierung nicht strafrechtlich verurteilt worden. Kritiker, etwa aus den Reihen der Grünen, haben wiederholt bemängelt, dass die Bundesregierung Zugeständnisse macht, um Abschiebungen zu ermöglichen – und das, obwohl sie die Taliban-Regierung nicht anerkennt, unter anderem wegen deren Menschenrechtsverletzungen. Noch im September entschied jedoch der hessische Verwaltungsgerichtshof in einem konkreten Fall, dass ein afghanischer Mann abgeschoben werden könne, weil in Afghanistan kein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt mehr herrsche.

Das könne man allerdings nicht einfach verallgemeinern, warnt Jenny Fleischer.

„Im Fall alleinstehender, junger, gesunder Männer wird jeweils der Einzelfall geprüft“, sagte die Fachanwältin für Migrationsrecht im Gespräch mit dem Tagesspiegel. „Hier gilt: Das Kriterium Bett, Brot und Seife muss erfüllt sein. “ Wenn also jemand abgeschoben wird, dürfe er beispielsweise nicht krank und ohne Medikamente alleine auf der Straße landen. „Für Frauen gilt: Sie haben in Afghanistan keinerlei Rechte und erhalten dementsprechend Flüchtlingsschutz in Deutschland.

“Mitte des Jahres lebten gut 910.000 syrische Staatsangehörige in Deutschland. Gut eine halbe Million verfügte im vergangenen Jahr über einen befristeten Aufenthaltstitel aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen. Gleichzeitig haben mittlerweile viele Syrer die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Andere haben einen Aufenthaltstitel, mit dem sie hier ihren Beruf ausüben oder studieren können.

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Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte die Bearbeitung von Asylanträgen nach dem Sturz Assads vorübergehend eingestellt. Mittlerweile steigt die Zahl derjenigen, die ihren Schutzstatus verlieren, weil das BAMF argumentiert, dass sich die Lage in Syrien verbessert habe. Rund 14.500 Syrer sind aktuell ausreisepflichtig. Ende September wurde bekannt, dass Dobrindt Syrern weitgehend den Schutzstatus entziehen will.

Gleichzeitig soll deren freiwillige Rückkehr finanziell gefördert werden.

„Die Schutzquoten für Syrer liegen derzeit noch über der 20-Prozent-Grenze, unter der die EU von sicheren Herkunftsländern spricht“, schränkte allerdings Jenny Fleischer ein. „Nach wie vor gibt es viele verfolgte Minderheiten in Syrien. “Mehr als eine Million Ukrainer lebte Ende August in Deutschland. Der Krieg in der Ukraine hält jedoch an.

Insofern sind Ausreisen hier noch unwahrscheinlicher als bei Menschen aus Syrien.

„Der Großteil der aus der Ukraine geflüchteten Menschen ist über die sogenannte Massenzustromrichtlinie nach Deutschland gekommen“, so Fleischer. „Der darauf basierende Aufenthaltsstatus wurde bis März 2028 verlängert. “ Schwierig sei aus Sicht der Ukrainer, dass sie auf der Basis dieses Aufenthaltsstatus nicht eingebürgert werden könnten, obwohl viele Ukrainer im nächsten Jahr fünf Jahre in Deutschland sind und eine Einbürgerung beantragen könnten. Dann müsse geprüft werden, auf welcher Rechtsgrundlage das möglich sei.

„Sollte sich politisch etwas ändern und sollte die Bundesregierung die Aufenthaltserlaubnis nicht verlängern wollen, wirkt sich das auf unterschiedliche Gruppen uneinheitlich aus“, sagte Fleischer. „Wer hier etwa ein deutsches Kind hat, eine Fachkraft ist oder studiert, hat jeweils unterschiedliche Möglichkeiten. “ Anders sehe es bis 2028 lediglich für wehrfähige Männer aus, die nach dem 5. August dieses Jahres eingereist sind. Sie erhielten keinen Schutz in Deutschland.