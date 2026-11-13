Chuki fehlt Werder Bremen gegen VfB Stuttgart wegen Mandelentzündung

Werder Bremen verlor 0:1 gegen den VfB Stuttgart ohne Chuki, der unter der Woche an einer Mandelentzündung erkrankt war. Der Spanier will sich nun für die U21-EM empfehlen.

Werder Bremen hat die Bundesliga-Partie gegen den VfB Stuttgart mit 0:1 verloren. Es war die erste Niederlage in der Liga seit dem 1. Spieltag. Ein wesentlicher Grund war der Ausfall von Chuki (22) in der Startelf, der sich unter der Woche eine Mandelentzündung eingefangen hatte.

Der Spanier, der im Sommer ablösefrei von Valladolid aus Spaniens 2. Liga zu Werder Bremen gewechselt war, kam gegen Stuttgart nur auf 25 Minuten Einsatzzeit. Ohne Chuki fehlte dem Team vor allem im ersten Durchgang die Kreativität im Angriff.

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Chukis Rolle bei Werder Bremen wächst schnell

Dass Chuki so schnell so wichtig werden würde, hatten vor der Saison nicht viele erwartet. Der Spanier wurde als Potenzialspieler verpflichtet und ist inzwischen aus der Startelf von Werder Bremen nicht mehr wegzudenken.

Daher drängt sich bei Chuki zunehmend eine Nominierung für die spanische U21-Nationalmannschaft auf. In der aktuellen Länderspielpause wurde der 22-Jährige jedoch nicht berufen.

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Spanien-Ziele und die U21-EM im Sommer

Das nächste große Ziel des Dribblers ist die U21-EM, die im kommenden Sommer in Albanien und Serbien stattfindet. Chuki möchte sich mit starken Leistungen bei Werder Bremen für eine Nominierung empfehlen.

Belegt Spanien bei dem Turnier einen der drei ersten Plätze, wäre die Teilnahme an den Olympischen Spielen ein Jahr später in Los Angeles (USA) fix. Ein Goldmedaillengewinn mit Spanien bei Olympia ist ebenfalls ein großes Ziel des Bremers.

Fokus auf Werder Bremen und Vertrag bis 2030

Trotz der Träume von großen Turnieren liegt der volle Fokus von Chuki auf Werder Bremen und der Bundesliga. Bisher hat der Spanier zwei Tore vorbereitet, auf einen eigenen Treffer wartet er noch.

Gegenüber den Vereinsmedien sagte Chuki kürzlich: 'Ich träume schon davon, endlich mein erstes Tor für Werder in der Bundesliga zu schießen.'

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Junge Spieler wie Chuki werden schnell mit Wechseln zu Top-Klubs in Verbindung gebracht. Setzt er seine Leistungen fort, dürfte es nicht lange dauern, bis er auch bei größeren Vereinen ein Thema wird.

Ein Wechsel im kommenden Sommer ist für Chuki jedoch kein Ziel. Der Spanier hat einen Vertrag bis 2030 bei Werder Bremen und möchte sich in Bremen weiterentwickeln.