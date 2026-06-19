Der junge Mittelfeldspieler Iván San José Cantalejo, bekannt als Chuki, hat seinen Verein in Valladolid, Real Valladolid, verlassen, um zu Werder Bremen zu wechseln. Er wird hoffen, dass er schnell Fuß fassen und sich in der Bundesliga etablieren kann.

Iván San José Cantalejo , bekannt als Chuki , ist ein junger Fußball profi, der gerade einen großen Schritt in sein Leben getan hat. Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Verein in seiner Heimatstadt Valladolid, Real Valladolid , verlassen, um zu Werder Bremen zu wechseln.

Chuki hat in der abgelaufenen Saison in der zweiten Liga in Spanien sieben Tore erzielt und acht weitere vorbereitet. Er wird bei Werder Bremen hoffen, dass er schnell Fuß fassen und sich in der Bundesliga etablieren kann. Um dies zu erreichen, hat er wichtige Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel, dass er verstärkt mit einem Personal Coach trainiert, auch während seines Urlaubs in der Heimat.

Er weiß, dass die Bundesliga körperlich anstrengender ist als die zweite Liga in Spanien, und will topfit sein, wenn er bei Werder loslegt. Chuki wird auch intensiv Englisch lernen, um die Integration in Bremen zu erleichtern.

Darüber hinaus wird er seinen vier Jahre älteren Bruder Rubén mit nach Deutschland nehmen. Rubén hat Robotik studiert und wäre froh, in Deutschland einen passenden Job zu finden. Chuki sucht auch einen passenden Job im Bremer Mittelfeld und ist auf den Außen, aber vor allem im Zentrum zu Hause. Der Profi-Chef Peter Niemeyer über Chuki: "Wir werden ihn nicht unter Druck setzen.

Chuki ist kein reiner Potenzialspieler. Aber es ist möglich, dass er eine gewisse Anlaufzeit benötigt.

" Iván San José Cantalejo tut einiges dafür, dass die Zeit so kurz wie möglich ist





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