Chutou, der berühmte Hund, wurde von einer Farm in China entführt und geschlachtet

Ein berühmter Hund namens Chutou wurde von einer Farm in China entführt und an ein Spezialitätenrestaurant verkauft, wo er noch am selben Tag geschlachtet und gegessen wurde. Sein Besitzer, der bekannte Reiseblogger Guo, kämpft verzweifelt um Gerechtigkeit.

Ein berühmter Hund namens Chutou wurde von einer Farm in China entführt und an ein Spezialitätenrestaurant verkauft, wo er noch am selben Tag geschlachtet und gegessen wurde.

Sein Besitzer, der bekannte Reiseblogger Guo, kämpft verzweifelt um Gerechtigkeit. Guo hatte den Border Collie 2018 als Welpe für 260 Euro gekauft und war so besessen von ihm, dass er ihn auf seine Reisen mitnahm, einschließlich eines Aufenthalts auf dem 'Dach der Welt' in Qinghai. Als Guo davon erfuhr, dass Chutou entführt wurde, flog er sofort nach Hause und konnte einen der mutmaßlichen Diebe aufspüren.

Er bot ihm 1300 Euro für die Rückgabe seines geliebten Chutou, aber der Mann behauptete, er habe Chutou mit einem Streuner verwechselt. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Guo die schreckliche Wahrheit erfuhr: Die Diebe hatten seinen Liebling für 23 Euro an das Restaurant verkauft, wo er bereits seinen Gästen serviert worden war. Der Metzger hatte nicht einmal das Fell zurückgegeben, da er es bereits 'vor langer Zeit in den Müll geworfen' hatte.

Der mutmaßliche Dieb sagte Guo: 'Der Hund ist tot, also hör auf, so ein Aufhebens zu machen. Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen.

' Damit könnte er sogar recht haben, denn Guo erstattete zwar Anzeige, aber es ist noch unklar, ob der Dieb tatsächlich gegen das Gesetz verstoßen hat





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