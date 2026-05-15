CIA-Chef Ratcliffe: US-Justiz plant Anklage gegen Raúl Castro

John Ratcliffe, Chef des US-CIA, hat eine klare Ansage von US-Präsident Trump gebracht, dass das US-Justizministerium den früheren kubanischen Machthaber Raúl Castro (94) anklagen wird. Ratcliffe hat die Nachricht in Havanna verkündet, während die USA und Kuba Gespräche über wirtschaftliche Stabilität und Sicherheitsfragen führen. Die USA haben eine Treibstoffblockade verhängt und Länder, die das kommunistische Kuba beliefern, werden mit US-Sanktionen bedroht. Die Folgen sind spürbar: Nach 24-stündigen Stromausfällen kam es zu Protesten in Havanna, und der kubanische Energie- und Bergbauminister sagte, dem Land seien Diesel und Heizöl ausgegangen. Das Stromnetz befinde sich in einem „kritischen“ Zustand.

Geheime Botschaft aus Washington – und im Hintergrund droht eine Anklage: Während CIA -Chef John Ratcliffe (60) in Havanna auftritt, gerät Ex-Präsident Raúl Castro offenbar immer deutlicher ins Visier der US-Justiz.

Ratcliffe überbrachte am Donnerstag eine klare Ansage von US-Präsident Trump, obwohl laufende Gespräche den Zeitpunkt der Anklage unklar machen. Laut dem Sender CBS geht es um den Abschuss von Flugzeugen der humanitären Gruppe „Brothers to the Rescue“ im Jahr 1996. Die USA haben eine Treibstoffblockade verhängt und Länder, die das kommunistische Kuba beliefern, werden demnach mit US-Sanktionen bedroht. Die Folgen sind spürbar: Nach 24-stündigen Stromausfällen kam es am Mittwochabend in Havanna zu weitreichenden Protesten.

Der kubanische Energie- und Bergbauminister sagte, dem Land seien Diesel und Heizöl ausgegangen. Das Stromnetz befinde sich in einem „kritischen“ Zustand. Bei den Gesprächen ging es laut dem CIA-Vertreter um „Zusammenarbeit der Geheimdienste, wirtschaftliche Stabilität und Sicherheitsfragen“





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