Cian O'Connor kehrt nach 15 Jahren zurück und verbreitet viel Liebe beim Spring-Derby in Hamburg

Cian O'Connor, ein ehemaliger Weltklassereiter, kehrte nach 15 Jahren zurück und gewann mit Genghis Khan das Championat von Hamburg. Er zeigte viel Liebe und drückte dem Wallach einen dicken Kuss auf die Nase. O'Connor lobte auch das Traditionsturnier und seine Fähigkeiten bei der Analyse von Parcours.

15 Jahre war Weltklassereiter Cian O'Connor (46) nicht mehr beim Spring-Derby in Hamburg -Klein-Flottbek. Bei seiner Rückkehr verbreitete der Ire viel Liebe. Die Nummer 23 der Welt gewann mit Genghis Khan (10) das Championat von Hamburg .

Und drückte dem Wallach nach der Siegerehrung einen dicken Kuss auf die Nase. Im Anschluss machte O'Connor auch dem Traditionsturnier eine Liebeserklärung: "Es ist großartig und wir sind gerne hier. Die Bedingungen sind fantastisch. Dieses Turnier sollte erhalten und von allen unterstützt werden, denn das ist etwas ganz Besonderes. Die Arena, das Ambiente, die Zuschauer – das ist fantastisch.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spring-Derby Hamburg Cian O'connor Genghis Khan Championat Von Hamburg Traditionsturnier Parcoursanalyse Rugby Reiten Olympia-Reiter Großvater Patenonkel Königin Elisabeth II. Ritter Qualifikation Grand-Prix Großer Preis Hoffnung Heim-WM Aachen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Wundervolle Männer': Das denkt Dennenesch Zoudé als SingleSinglesein als Glücksformel: ZDF-Star Dennenesch Zoudé über neues Lebensgefühl und die Offenheit für neue Liebe.

Read more »

Promi-Geburtstag: Familie als Anker – Senta Berger über Liebe, Verlust und MutMünchen - Senta Berger wird 85? Kaum zu glauben. Denn wer die berühmte Schauspielerin trifft, erlebt eine charmante und energiegeladene Frau, der man

Read more »

Wochenhoroskop: Harmonische Beziehungen, Überwindende Liebe und innere BalanceDas aktuelle Wochenhoroskop verrät, dass ein heilender Moment von Liebe und Glück trägt. Sende Sie Dankbarkeit und klare Worte, um Missverständnisse schnell zu beseitigen. Nutzen Sie die Kraft der Dankbarkeit, um Ihr Vermögen Schritt für Schritt aufzubauen.

Read more »

USS „George Washington“ kehrt nach zwei Jahren zurück aufs MeerDie USS „George Washington“ verlässt Yokosuka: Der einzige dauerhaft in Japan stationierte US-Flugzeugträger kehrt zurück aufs Meer, mitten in einer Zeit wachsender Spannungen in Asien.

Read more »