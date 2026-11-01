Ciara Mageean im Alter von 34 Jahren gestorben

Die irische Mittelstreckenläuferin Ciara Mageean ist im Alter von 34 Jahren an Krebs gestorben. Die Erkrankung hatte sie im Juli öffentlich gemacht.

Die irische Mittelstreckenläuferin Ciara Mageean ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Die zweifache Olympiateilnehmerin hatte im Juli des vergangenen Jahres öffentlich gemacht, dass bei ihr Krebs diagnostiziert worden war. Sie erlag nun der schweren Krankheit, wie ihre Familie am Sonntag über ihren Instagram-Kanal mitteilte.

Ciara Mageean macht Krebserkrankung öffentlich

Die Spitzensportlerin hatte im Juli bekannt gegeben, dass bei ihr Krebs festgestellt worden war. Damit trat sie offen mit ihrer Erkrankung an die Öffentlichkeit.

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In der Erklärung, die am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal erschien, heißt es, dass Ciara am Morgen um 6:30 Uhr ihren Kampf gegen den Krebs verloren habe. Sie war zu diesem Zeitpunkt von ihren Liebsten umgeben.

In der Mitteilung wird sie als geliebte Tochter, Schwester, Ehefrau und Freundin beschrieben. Zudem heißt es, sie sei für viele Menschen eine Inspiration gewesen und werde schmerzlich vermisst.

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Besonders bewegend ist, dass Mageean erst Anfang Oktober ihren langjährigen Partner Thomas Moran geheiratet hatte. Die Trauung fand im Rahmen einer kleinen standesamtlichen Zeremonie in Belfast statt.

Karriere der Mittelstreckenläuferin im Überblick

Das große Talent von Mageean zeigte sich schon früh. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2010 und den Junioren-Europameisterschaften 2011 gewann sie jeweils Silber über 1.500 Meter.

Bereits 2010 erreichte sie als 18-Jährige bei den Commonwealth Games das Finale über 1.500 Meter. Damit deutete sich früh an, dass sie auf internationaler Bühne bestehen kann.

Eine schwere Knöchelverletzung bremste ihre Laufbahn kurzzeitig aus. Sie zerstörte zudem ihre Hoffnung auf ein Olympia-Debüt bei den Spielen in London 2012.

Nach einer Operation im Jahr 2013 kehrte Mageean zurück und gewann 2014 bei ihrem Comeback den irischen Meistertitel über 1.500 Meter. Im Jahr 2016 holte sie bei den Europameisterschaften in Amsterdam Bronze über dieselbe Distanz.

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Bei den Olympischen Spielen 2016 und 2020 startete Mageean für Irland. Für die Spiele 2024 in Paris musste sie wegen einer Achillessehnenverletzung auf eine dritte Teilnahme verzichten.

Ihren bislang größten Erfolg feierte sie Anfang 2024, als sie bei den Europameisterschaften in Rom die Goldmedaille über 1.500 Meter gewann. Es war der erste große Titel ihrer Karriere.

Reaktionen aus dem irischen Leichtathletikverband

Auch der irische Leichtathletikverband würdigte die Läuferin nach ihrem Tod. In einer Erklärung zeigte sich der Verband untröstlich und sprach von tiefer Trauer.

Der Verband hob hervor, dass Mageean wegen ihres Mutes, ihrer Freundlichkeit und ihrer außergewöhnlichen Lebenskraft in Erinnerung bleiben werde. Das tiefste Mitgefühl gelte ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Angehörigen in dieser schweren Zeit.