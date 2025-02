Cillian Murphy als Quirrell in der neuen Harry Potter-Serie?

Gerüchte machen die Runde über die Besetzung der neuen Harry Potter-Serie. Cillian Murphy könnte anstelle von Voldemort die Rolle des Quirinus Quirrell übernehmen.

Chantal bevorzugt Komödien, interessiert sich aber auch für Filme von Quentin Tarantino oder „Jurassic Park“. Die Neuadaption von „ Harry Potter “ gehört zu den meist erwarteten Serien. Immer wieder gibt es Gerüchte zum Cast. So hieß es auch, dass Cillian Murphy Voldemort spielen könnte. Doch jetzt steht eine andere Bösewicht-Rolle für ihn im Raum. Für viele Menschen gehören die „ Harry Potter “-Bücher von J.K. Rowling und deren erfolgreiche Verfilmungen fest zu den Kindheitserinnerungen.

Nun wird die magische Welt rund um den jungen Zauberschüler für die nächste Generation neu aufgelegt. Zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 soll die mit Spannung erwartete neueSerie erscheinen. Die Macher*innen der Serie stehen vor der Herausforderung, den bekannten und geliebten Figuren nach der ikonischen Kinoreihe neue Gesichter zu verleihen. Immer wieder kursieren derzeit Gerüchte zur Besetzung. Ein sehr heiß diskutiertes Gerücht betrifft die mögliche Besetzung von Lord Voldemort. Nachdem Film-Voldemort Ralph Fiennes selbst Spekulationen über eine Nachfolge durch „Oppenheimer“-Star Cillian Murphy geäußert hat, soll Murphy statt des nasenlosen Dunklen Lords möglicherweise Quirinus Quirrell verkörpern. Quirrell, der im ersten Band von „Harry Potter“ als schüchterner Lehrer für Verteidigung gegen die Dunklen Künste eingeführt wird, birgt ein düsteres Geheimnis – denn er entpuppt sich letztendlich als treuer Diener Voldemorts. Zu den anderen Gerüchten zählt die mögliche Besetzung von Emma Watson als Aunt Petunia. Die Schauspielerin aus „Solo: A Star Wars Story“ soll ein Angebot für die Rolle von Petunia Dursley, Harrys strenger und wenig herzlicher Tante, erhalten haben. In den Filmen blieb nicht viel Zeit, um die Figur näher zu beleuchten – vielleicht bekommt sie in der Serie nun mehr Raum, sich zu entfalten. Immerhin soll die erste Staffel rund acht Stunden lang sein und ausschließlich das erste Buch adaptieren – genug Zeit, um den Figuren mehr Tiefe zu verleihen.Übrigens: Auch der Regisseur der ersten beiden „Harry Potter“-Filme freut sich auf die Serie. Was er dazu zu sagt, erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel.





