Cillian Murphy verrät Grund, warum er Tommy Shelby-Rolle nicht vermisst

Cillian Murphy offenbart, warum ihm die Vorbereitung auf die Rolle des Tommy Shelby am meisten zuschaffte. Der Schauspieler beschreibt die extremen körperlichen Anforderungen und die intensive Arbeit am Birmingham-Dialekt für die Peaky-Blinders-Saga.

Der irische Schauspieler Cillian Murphy hat in einem jüngst veröffentlichten Interview die dunkle Seite seiner berühmtesten Rolle enthüllt. Der Hauptdarsteller der britischen Krimiserie Peaky Blinders gibt offen zu, dass er die intensive Vorbereitungsphase auf seinen Charakter Tommy Shelby nicht vermissen wird. Die Gründe dafür liegen weniger in der Dramaturgie der Serie, sondern vielmehr in den extremen physischen und sprachlichen Anforderungen, die mit der Darstellung eines Gangsters in den 1920er Jahren verbunden waren.

Körperliche Transformation belastet Schauspieler stark

Cillian Murphy erklärt, dass es vor allem die notwendigen körperlichen Veränderungen waren, die ihm über die letzten Jahre hinweg besonders zu schaffen machten. Als Führer einer britischen Gang muss Tommy Shelby oft Gewalt anwenden und eine imposante, einschüchternde Präsenz ausstrahlen. Der Schauspieler betont, dass er sich selbst körperlich nicht als natürlichen Schlägertypen wahrnimmt. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, sah er sich gezwungen, seinen Körper drastisch zu verändern und Muskeln aufzubauen, was er persönlich als sehr unangenehm empfund.

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"Ich bin vom Körper her keine wirklich imposante Person", so Murphy in seiner Aussage. Um das gewünschte Erscheinungsbild zu erreichen, musste er eine extrem kalorienreiche Diät mit vielen Proteinen einhalten und schweres Gewichtheben betreiben. Diese beiden Aktivitäten, kombiniert mit den langen Stunden im Fitnessstudio, zehrten an seinen Kräften. Er gibt ehrlich zu, dass er all diese Maßnahmen gehasst hat. Der Prozess dauerte eine gewisse Zeit und forderte von ihm ein hohes Maß an Disziplin, das ihm außerhalb der Rolle keine Freude bereitete.

Die körperliche Verwandlung ist im Hollywood-Kontext keine Seltenheit, doch bei Murphy ging es speziell um die Schaffung einer authentischen Bedrohung. Der Kontrast zwischen seinem natürlichen, eher schmalen Körperbau und der fiktiven Stärke seines Charakters erforderte enorme Anstrengungen. Dies steht im Gegensatz zu vielen anderen Rollen, die keine derartigen physischen Extremen erfordern, und macht deutlich, wie anspruchsvoll die Produktion von Peaky Blinders für das Ensemble war.

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Intensive Dialektarbeit in einer Birmingham Kneipe

Neben der körperlichen Transformation stellte auch der Umgang mit dem lokalen Dialekt eine große Herausforderung dar. Die Serie spielt in Birmingham, was eine präzise Aussprache und ein authentisches Sprachgefühl erfordert. Murphy beschreibt, wie er gemeinsam mit Steven Knight, dem in Birmingham geborenen Showrunner und Schöpfer der Serie, sowie dessen Freunden in einen Pub in dieser Stadt ging. Ziel dieser Ausflüge war es, die echte, lokale Umgangssprache und den typischen Akzent zu studieren.

"Ich hing mit Steve ab und zusammen mit seinen Freunden suchten wir das echte Garrison Pub in Birmingham auf", erinnert sich der Schauspieler. In dieser authentischen Umgebung tranken sie Guinness, hörten lokalen Musikern bei ihren Darbietungen zu und lauschten den Geschichten der Anwesenden. Murphy nutzte sein Smartphone, um diese Gespräche und die typischen Sprachmelodien aufzunehmen. Diese Aufnahmen dienten ihm später als essenzielle Grundlage, um den Dialekt zuhause genau zu analysieren und zu perfektionieren.

Diese Methode der akustischen Dokumentation ermöglichte es ihm, die Nuancen des Birmingham-Akzents nicht nur oberflächlich nachzuahmen, sondern sie tief in seine Darstellung zu integrieren. Die Kombination aus dem natürlichen Klang der Region und der gezielten Übung zu Hause führte zu der stimmigen Performance, die heute weltweit geschätzt wird. Es zeigt den hohen Aufwand, den Murphy in die Glaubwürdigkeit seines Charakters investierte, weit über das reine Schauspiel hinaus.

Finale Filmepisode und Verfügbarkeit auf Streaming

Die ursprüngliche Seriengeschichte von Peaky Blinders endete im Jahr 2022. Doch bevor Tommy Shelby zur absolut letzten Mal die ikonische Schirmmütze aufsetzt, liefert der Film The Immortal Man das finale Kapitel der Saga. Dieser Film führt die Geschichte von Tommy Shelby und seinen Geschwistern endgültig zu Ende und bietet einen Abschluss für die fans der Serie. Er erschien in diesem Jahr in ausgewählten Kinos und hat mittlerweile seinen Weg auf die Streaming-Plattform Netflix gefunden.

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Durch die Veröffentlichung auf Netflix bleibt die Geschichte für ein globales Publikum zugänglich. Während Cillian Murphy die Rolle und ihre Anforderungen hinter sich lässt, bleibt Tommy Shelby weiterhin eine der prägendsten Figuren des modernen Fernsehens. Die Kombination aus dem hart erarbeiteten Körperbau und dem authentischen Akzent hat dazu beigetragen, dass die Serie eine hohe künstlerische Qualität erreichte. Fans können nun das Finale verfolgen, um das Schicksal der Shelby-Familie endgültig zu erfahren.

Die Enthüllungen von Cillian Murphy geben somit einen spannenden Blick hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten Serien der jüngeren Vergangenheit. Sie verdeutlichen, dass die magnetische Präsenz des Charakters nicht selbstverständlich ist, sondern das Ergebnis extremer Vorbereitung und persönlicher Opfer des Schauspielers. Die Verfügbarkeit des Finalfilms auf Netflix bietet nun allen Interessierten die Gelegenheit, diese intensive Reise zu einem würdigen Abschluss zu bringen.