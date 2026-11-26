Cillian Murphy kehrt mit Peaky Blinders: The Immortal Man zurück. Doch seine Karriere umfasst viele Rollen. Hier sein Wandel von 28 Days Later bis zu Oppenheimer.

Cillian Murphy kehrt am 20. März auf Netflix mit dem Film Peaky Blinders: The Immortal Man in seine ikonische Rolle des Thomas Shelby zurück. Vier Jahre nach dem Ende der Serie bietet dieser Auftritt den Fans eine seltene Gelegenheit, den berühmten Bandenchef wiederzusehen. Gleichzeitig zeigt Murphys jüngste Arbeit, wie stark sich der irische Schauspieler in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat.

Karrierebeginn und erste Hauptrollen

Cillian Murphy legte bereits in den späten 1990er-Jahren die Grundlagen für seine erfolgreiche Laufbahn als Filmschauspieler. In den Anfangsjahren erhielt er vorwiegend Nebenrollen, bis ihm im Jahr 2001 die erste Hauptrolle im Film On the Edge zufiel. Sein endgültiger Durchbruch gelang ihm ein Jahr später mit dem Endzeit-Horrorfilm 28 Days Later, der ihm internationale Anerkennung bescherte.

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Schon früh demonstrierte Murphy seine beeindruckende Wandelbarkeit in verschiedenen Genres. Im Jahr 2005 übernahm er die Hauptrolle in Breakfast on Pluto und verkörperte den jungen Patrick, der zunehmend seine weibliche Seite entdeckt. Diese Rolle unterstrich bereits seine Fähigkeit, komplexe und ungewöhnliche Charaktere lebendig werden zu lassen.

Vielfalt der Rollen und optische Verwandlungen

Im Jahr 2009 spielte Cillian Murphy in der irisch-britischen Co-Produktion Perrier's Bounty und zeigte sich darin mit Bart. Nur ein Jahr später war er kaum wiederzuerkennen. Im Film Hippie Hippie Shake schlüpfte er in die Rolle des Herausgebers des australischen Satiremagazins Oz, Richard Neville. An seiner Seite spielte Sienna Miller Richards Partnerin Louise Ferrer. Obwohl der Film 1960er-Jahre-Kulisse bot, wurde er nie veröffentlicht.

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Im Jahr 2013 ergatterte er seine Kultrolle des Thomas Shelby in der Serie Peaky Blinders. Diese Rolle führte ihn bis ins Jahr 2022 über sechs Staffeln hinweg. Neben diesem langjährigen Engagement ließ es sich Cillian Murphy nicht nehmen, weitere Schauspieljobs anzunehmen. Dazu gehörten der Film Operation Anthropoid sowie Free Fire.

Internationale Erfolge und Oscar-Gewinn

In Free Fire spielte er ein Mitglied der Offiziellen Irisch-Republikanischen Armee, der in einen Waffenhandel verwickelt ist. Der Film wurde im Jahr 2016 mit dem People's Choice Award in der Kategorie Midnight Madness ausgezeichnet. Wirklich kaum wiederzuerkennen war Cillian Murphy auch in dem im Jahr 2021 erschienenen Film A Quiet Place 2. In dem Horrorfilm verkörperte er die Rolle des Emmett und zeigte sich ungewohnt mit Vollbart.

Das Jahr 2023 markierte den Start des wohl erfolgreichsten Films, an dem Cillian Murphy mitgewirkt hat. Für seine Rolle in Oppenheimer gewann der Schauspieler seinen ersten Oscar in der Kategorie Bester Hauptdarsteller. Darüber hinaus erhielt er einen Golden Globe, den Screen Actors Guild Award und den BAFTA Award sowie viele weitere Preise mehr.

Aktuelle Projekte und künftige Werke

Sowohl schauspielerische als auch optische Wandelbarkeit beweist Cillian Murphy auch im Jahr 2025 in Steve. In dem auf Netflix veröffentlichten Drama spielt er einen Leiter einer Besserungsanstalt. Dieser Charakter kämpft nicht nur um den Erhalt seiner Einrichtung, sondern auch mit seiner eigenen Psyche. Diese neue Rolle zeigt, dass er weiterhin bereit ist, sich anspruchsvollen Aufgaben zu stellen und sich von seinem bisherigen Image zu distanzieren.