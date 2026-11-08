Cincinnati Bengals schlagen Atlanta Falcons in Madrid 34:17

Die Cincinnati Bengals besiegen die Atlanta Falcons im NFL International Game 2026 in Madrid mit 34:17. Joe Burrow dominierte die Offensive.

Die Cincinnati Bengals haben das NFL International Game 2026 in Madrid mit einem klaren 34:17-Sieg über die Atlanta Falcons abgeschlossen. Das Spiel markiert einen weiteren wichtigen Punkt für das Team aus Ohio in der laufenden Saison. Gleichzeitig vertieft der Verlust die Krise bei den Falcons, die aktuell in einer negativen Dynamik stecken.

Offensive Dominanz durch Burrow und Chase

Joe Burrow führte die Offensive der Bengals mit präzisen Würfen an. Er traf Ja'Marr Chase mit einem Touchdown-Pass über 47 Yards nach einem hohen Bogen. Dieser Versuch war die direkte Antwort auf die Führung der Falcons. Charlie Woerner hatte zuvor für Atlanta durch einen Touchdown-Pass von Michael Penix Jr. die Führung übernommen.

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Die Bengals zeigten dabei eine hohe Taktikfähigkeit. Nach einem Field Goal der Falcons antwortete Burrow mit einem weiteren Touchdown. Diesmal ging er selbst in die Endzone. Die Defense der Falcons konnte gegen die Angriffe aus Cincinnati wenig ausrichten. Die Bengals legten in den darauffolgenden zwei Angriffszügen weiter Punkte nach.

Halbzeitstand und Verteidigungsprobleme der Falcons

Bis zur Halbzeit erhöhten die Bengals ihren Vorsprung auf 24:10. Tee Higgins fing einen Touchdown-Pass von Burrow. Kurz vor der Pause verwandelte Kicker Evan McPherson ein Field Goal. Dieser Punkt sorgte für den deutlichen Pausenstand zugunsten von Cincinnati. Die Atlanta Falcons sahen sich mit einer schwachen Offensive konfrontiert, die ins Stocken geriet.

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Im dritten Viertel versuchten die Falcons den Anschluss zu halten. Bijan Robinson lief in die Endzone und verkürzte den Rückstand auf 17:24. Dies war jedoch nur eine kurze Phase des Aufholens. Die Bengals gaben sich unbeeindruckt von der gegnerischen Leistung.

Schlussviertel und technische Unterbrechung

In den folgenden Angriffszügen legten die Bengals einen weiteren Touchdown nach. Higgins fing seinen zweiten Touchdown-Pass von Burrow. Im Schlussviertel war erneut Kicker McPherson mit einem weiteren Field Goal erfolgreich. Der Vorsprung erhöhte sich auf 34:17. Zurück im Ballbesitz der Falcons, unterlief Quarterback Michael Penix ein Fehler. Penix warf mit 162 Yards, einem Touchdown und einer Interception. Die Interception markierte den ersten Turnover des Spiels.

Ein kurioses Ereignis trat direkt nach der Two-Minute-Warning auf. Die Bengals hatten ihren Snap vollzogen, als im Stadion das Licht ausging. Der Spielzug wurde daraufhin wiederholt. Dieses technische Problem unterbrach den natürlichen Spielablauf, änderte aber nichts am Ausgang des Matches.

Playoff-Hoffnungen trotz schwacher Serie

Die Atlanta Falcons durchleben aktuell eine sehr schwierige Saisonphase. Das Team hat vier der vergangenen fünf Spiele verloren. Die aktuelle Saisonbilanz liegt bei drei Siegen und sechs Niederlagen. Trotz dieser negativen Statistik bestehen noch Chancen auf die Playoffs. Dies liegt an der insgesamt schwachen AFC South in der Liga.

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Für die Cincinnati Bengals ist der Sieg in Madrid ein wichtiger Schritt nach vorne. Sie beweisen, dass sie auch gegen Teams bestehen können, die um ihre Playoff-Chancen kämpfen. Die klare Leistung der Defense und die effiziente Offense zeigen, dass das Team auf einem guten Weg ist. Die Kombination aus Burrow und Chase wirkt weiterhin tödlich.