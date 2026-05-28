'Cindy Crawford über ihre Veränderungen: Ich will mich nicht más teilverheißen'

Das Topmodel berichtet offen über ihre körperliche Veränderung, die sie nach ihrem 50. Geburtstag feststellte.

Cindy Crawford , eines der erfolgreichsten Model s der Welt, berichtet überraschend offen über eine körperliche Veränderung , die sie kurz nach ihrem 50. Geburtstag festgestellt hat. Bei Fotoshootings fiel ihr auf, dass ihre Augenlider hängen und ihr Blick nicht mehr so wach erscheint.

Sie konnte auf den Kameraaufnahmen sehen, dass ihre Augen nicht mehr so strahlend wirken wie früher. Vor allem morgens sei dies sichtbar gewesen. Deshalb habe sie auf den Sets oft gesagt: 'Ich kann aufstehen, wann immer ihr wollt, aber mein Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf.

' Visagisten mussten ihre Lider leicht anheben, um sie besser schminken zu können. Die Tropfen sollten die Muskulatur ihrer Lidern stimulieren. Es ist bekannt, dass sich Augenlider mit der Zeit verändern, insbesondere bei älteren Menschen. Eine Studie zufolge ist jeder fünfte Mensch über 70 Jahre von einem hängenden Oberlid betroffen.

Inzwischen geht das Topmodel entspannter mit dem Älterwerden um als noch vor zehn Jahren. Den 50. Geburtstag habe sie damals als 'wirklich hart' empfunden, weil sie dachte, dass sie nicht mehr mädchenhaft aussah. Mittlerweile, bei 60, fühle sie sich anders.

Heute bemüht sie sich darum, sich wohlzufühlen und nicht 'müde' oder 'zu angestrengt' zu wirken. Besonders diese Komplimente ärgern sie, 'Du siehst toll aus für dein Alter.

' Ihr Urteil dazu laute, dass sie dieses Kompliment gerne verbieten würde. Es gibt jedoch unterschiedliche Gründe, warum die Augenlider absinken können, nicht immer liegt der Grund im Alter. Hängende Augenlider können angeboren sein oder durch andere medizinische Ursachen entstehen. Austin Powers-Schauspieler Karl Dall hatte ein markantes Auge, das durch eine angeborene Lidlähmung entstand.

Auch Radiohead-Frontmann Thom Yorke wurde mit einer Lidelähmung auf die Welt gebracht.





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